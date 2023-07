El jugador más votado para el Juego de las Estrellas de la MLS es un ex Boca: “Si me llama Riquelme lo analizo”

Este miércoles desde las 21 (hora de Argentina) se desarrollará el clásico Juego de las Estrellas de la Major League Soccer de los Estados Unidos. En este contexto, el combinado de estrellas de la liga estadounidense se medirá ante el Arsenal de Inglaterra, en el Audi Field, en Washington DC.

Luciano Acosta, jugador surgido de Boca, dirá presente en el evento. No solo eso, sino que el hombre de 29 años portará la cinta de capitán en su brazo izquierdo. En la previa del mano a mano ante el conjunto inglés, el argentino habló en exclusiva con diario Olé y se refirió a un posible regreso al club de sus amores.

Acosta debutó en Boca, en la temporada 2014.

Para comenzar, el mediocampista que actualmente defiende los colores del Cincinnati, manifestó: "Siempre digo que quiero volver. Obviamente es una espina que me quedó. Yo jugué muy chico en Boca y obviamente, si llama Román…. Atiendo el teléfono y empiezo a hablar".

"Hoy en día es difícil porque creo que Boca tiene muchos jugadores y uno tiene 29 años, tiene que pensar en el en el futuro de los hijos y de la familia. Entonces, hoy en día no es ‘Sí, vuelvo’. Hoy en día es ‘Lo analizaré’. Hoy en día tengo contrato acá en Cincinnati y estoy viendo para extender, pero siempre las puertas están un poquito abiertas", añadió Acosta.

Para finalizar, como no podía ser de otra manera, Acosta se refirió a la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer: "Se está sintiendo. Mis compañeros preguntan y ya estamos peleando a ver quién va por su camiseta, je. La verdad que el efecto es muy grande. Nosotros vamos a jugar una semifinal que contra el Inter por la US Open Cup (una especie de Copa Argentina) y no esperábamos que fuera contra Messi".