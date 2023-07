La bomba sobre Agustín Canapino que mantendrá en vilo a los fanáticos del Turismo Carretera

Agustín Canapino está sorprendiendo a propios y extraños con sus actuaciones en la IndyCar. El piloto de Arrecifes concluyó 12° el pasado fin de semana en Toronto y su adaptación es notable. Pero, en las últimas horas, comenzó a circular un rumor que revolucionó a los fanáticos teniendo que habla de un posible regreso para correr las fechas finales del Turismo Carretera.

Esto tiene que ver con que la última fecha de la temporada será el 10 de septiembre en Laguna Seca y existe la posibilidad de que se suba a un Chevrolet del JP Carrera para disputar las cinco competencias que cerrarán el certamen. Si bien no hay nada en concreto, el propio Canapino habló al respecto y no quiso generar expectativas.

¿Vuelve el Titán?

"Soy sincero, de eso no hay nada confirmado, ni cerca de confirmarse tampoco. Prefiero no hablar del tema porque no hay nada confirmado. A mí no me gusta contar los pollos hasta que no nacen”, dijo el Titán en diálogo con el sitio Carburando.

Si esto ocurre, Canapino podría competir a partir de la undécima competencia que se disputará el 17 de septiembre en San Luis, cita que marcará el inicio de la Copa de Oro, pero habrá que esperar teniendo en cuenta que el reglamento especifica que "ningún piloto podrá participar en las últimas 5 fechas, si no hubiera competido en fechas anteriores del citado campeonato".

Esta disposición fue creada para evitar suspicacias en la instancia decisiva del torneo, pero el impacto positivo que podría generar la presencia de Agustín podría modificar, de manera excepcional, ese artículo del reglamento. Mientras tanto, los fanáticos de Chevrolet comienzan a frotarse las manos.