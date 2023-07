Ramón Díaz quiere para Vasco da Gama a una figura que negocia con River

El flamante entrenador del Vasco da Gama de Brasil, Ramón Díaz, ya está al mando del equipo con el objetivo principal de mantener al club en la máxima categoría del fútbol de ese país. Para eso, sabe que necesita reforzar al plantel y tendría en la mira a un futbolista argentino.

A Manuel Lanzini se le venció el contrato en el West Ham inglés y quedó con el pase en su poder para negociar con el próximo equipo de su carrera. Con esta posibilidad, en River se ilusionaron con repatriar al futbolista que salió de sus divisiones inferiores. La dirigencia, con Francescoli a la cabeza, le acercó una oferta. Pero no sería la única proveniente de Sudamérica.

Recientemente, el entrenador del Vasco da Gama se refirió a los nombres que suenan en el mercado y la posibilidad de traer al volante: "No es fácil, pero se está haciendo todo lo posible, estamos hablando con mucha gente. A mí también me gustaría, ¿cómo no? Lanzini es un jugador importante. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Está sonando en Europa. Hay algunas negociaciones que no son fáciles, pero estamos trabajando muy duro para que se hagan realidad".

River quiere repatriar a Lanzini.

En conferencia de prensa, el DT agregó: "Estamos trabajando, pero no vamos a andar hablando del puesto ni de la cantidad. Pero seguro que lo reforzaremos, porque el equipo lo necesita. Así que la gente se quede tranquila. Estamos comprometidos a formar un equipo competitivo", dijo.

El contrato que le acercó River es por un año y medio. El futbolista analiza la propuesta mientras escucha otras de Europa. Descartó opciones de Arabia Saudita y Qatar.

Lanzini fue campeón del Torneo Final de la temporada 2013-2014 en River, bajo la dirección técnica justamente de Ramón Díaz. Con la camiseta del club argentino disputó 90 partidos en total, en los que marcó 13 goles y firmó 15 asistencias.