La llamativa respuesta de Demichelis sobre la continuidad de De la Cruz en River: "Tengo entendido que..."

Martín Demichelis logró su primer título como entrenador de River, luego de alcanzar el triunfo ante Estudiantes que le permitió ser el primero indiscutido de la Liga Profesional de Fútbol. Sin embargo, como la competencia sigue, el DT deberá no bajar la guardia y pensar en la consolidación del plantel que le permita disputar todos los torneos que se aproximen.

Para eso, será vital no sufrir bajas de peso en el equipo. En este sentido, algunos jugadores ya comienzan a encender las alarmas sobre su continuidad, como lo hizo Enzo Pérez, pero también Nicolás de la Cruz.

El uruguayo de 26 años tiene una oferta del Flamengo, el club que se mostró más interesado en su llegada. Cuando finalizó el encuentro ante el Pincha, le preguntaron por su continuidad y su frase no trajo mucha tranquilidad en el mundo River: "Luego de que termine el semestre veré qué sucede", señaló.

Este lunes, a quien le preguntaron por De la Cruz fue a Demichelis, quien buscó evitar una definición sobre su futuro. "Está citado a entrenar hoy Nico y tengo entendido que va a venir, lo que para mí significa que puedo contar con él para el partido importante que tenemos el jueves", aseguró.

Luego, Demichelis completó: "Mucho más allá de eso no me extiendo porque la vida, ahora volvimos a tener un tristísimo ejemplo con la situación lamentable de Elías (Gómez, quien perdió a su mamá y su hermana el domingo en un accidente), cambia día a día; así que no me voy a mañana. Hoy vendrá al entrenamiento, veremos en qué situación está y si lo veo bien como para ser titular el jueves".