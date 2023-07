El Kun Agüero reveló qué le pidió Messi antes de llegar al Inter Miami: "Me decía ‘esperame con...’"

Lionel Messi finalmente fue presentado como futbolista del Inter Miami, este domingo ante una multitud en el DRV PNK Stadium, de Fort Lauderdale. El astro rosarino fue anunciado por uno de los dueños del club, Jorge Mas, y luego brindó unas palabras de agradecimiento a toda la ciudad por el recibimiento.

Finalizada la presentación formal, que incluyó un video de una serie de personalidades de la música y el deporte dándole la bienvenida al argentino, siguió el resto del cronograma que la organización del evento dispuso para los simpatizantes. Hubo show de los cantantes Camilo, Ozuna, Tiago PZK, Paulo Londra y de la fiesta Brash.

Lionel Messi presenció todos las puestas en escena junto al Kun Agüero, que no se quiso perder el evento dedicado a su viejo amigo, teniendo en cuenta que vive en la ciudad a la que arribó el 10 del Inter. "Muy contento de que Leo esté acá en Miami. Yo vivo acá y por eso estoy muy contento. Vamos a tratar de disfrutarlo. Mucha gente en Miami lo disfrutaba por la tele y ahora puede verlo personalmente", señaló al respecto.

Luego, Agüero confesó lo que Messi le decía mientras se encontraba en negociaciones para dar el próximo paso en su carrera, con el regreso a Barcelona aún no descartado. "Yo como amigo siempre hablo con él pero trato de no preguntarle a dónde va. A veces le preguntaba qué iba a hacer y él me decía 'esperame allá con un asado. Preparame todo que por ahí voy para allá'. Yo le decía que es bienvenido", sentenció.

Después, con el tono jocoso que lo caracteriza, le puso fecha al pedido de su amigo y excompañero de la Selección: "Seguro hacemos el asado esta semana, porque yo estuve unos días en Las Vegas y ya vine a Miami más tranquilo".

Sobre la llegada de Messi a la liga de Estados Unidos, el exjugador evaluó: "Está claro que Leo va a cambiar la MLS. Otros jugadores van a pensar en venir a la MLS con su llegada. Es el jugador indicado para la liga y va a motivar a otros jugadores a estar acá".