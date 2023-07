Qué dijo Tata Martino tras ser goleado en su debut con Inter Miami: "Somos un equipo que..."

Gerardo Martino debutó anoche con una goleada en contra en Inter Miami y lamentó el resultado que le impidió "regalarle un triunfo a (Lionel) Messi", que hoy será presentado como nueva estrella de la franquicia estadounidense. "Hubiésemos querido regalarle un triunfo para esa presentación y no lo hemos podido hacer", se resignó después del 0-3 ante Saint Louis City.

Inter Miami, que presentará al capitán argentino este domingo en un gran evento en el DRV PNK Stadium, lleva solo 18 puntos tras 22 partidos (cinco triunfos, 14 derrotas y tres empates), no gana en la MLS desde el pasado 13 de mayo, cuando venció al New England Revolution y acumula once partidos consecutivos sin sumar de a tres.

Mañana La PresentaSÍon del 1??0??



uD83CuDFE0 @DRVPNKStadium

uD83CuDFA4Camilo | Ozuna| Tiago PZK | Paulo Londra

uD83CuDF89 Bresh

uD83DuDCFA #InterMiamiCF Twitter, Youtube | @AppleTV free

uD83EuDD1D @RoyalCaribbean

uD83DuDCF0 https://t.co/RUtqD9SZQd pic.twitter.com/vjEYXfuSQb — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023

La franquicia propiedad del inglés David Beckham y el empresario cubano Jorge Más Canosa apuesta a la resurrección con el desembarco de Messi y otras figuras internacionales como Sergio Busquets. "Estamos contentos de que se haya oficializado la firma del contrato y mañana (por hoy) tenga su presentación. Miramos al futuro con la ilusión que genera que juegue para nuestro equipo pero también con la paciencia que debemos tener para que se ponga bien y pueda jugar en el momento indicado", reveló.

Al analizar la realidad del Inter Miami, Martino concluyó: "Por ahora somos un equipo que debería jugar los partidos sin arco, ni propio ni rival. De área a área, el equipo lo hace bien, tiene una idea de juego y la llevaron adelante muy bien con pocos entrenamientos". "Aunque es una derrota dura, opto por ver el lado positivo después de tan pocos entrenamientos", concluyó.

La liga se detiene ahora por la Leagues Cup, el nuevo torneo oficial en el que competirán todos los equipos de la MLS y la Liga MX, por lo que se espera que el debut de Messi con su nuevo equipo sea el viernes 21 de julio ante el Cruz Azul mexicano en esta nueva competición.