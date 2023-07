La revelación íntima de Nacho Fernández sobre lo que vivió con su mujer tras ganarle a Boca: “Mi señora…”

Nacho Fernández, que retornó a inicios de temporada, sumó un nuevo título a sus vitrinas. El mediocampista, que en 2021 había emigrado al fútbol brasilero, volvió a vestir la camiseta de River y logró gritar campeón de la Liga Profesional por primera vez desde que llegó en 2016.

El exjugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Temperley fue una pieza clave en el equipo de Martín Demichelis. Disputó 24 de los 25 partidos de su equipo en el certamen nacional. Tras la vuelta olímpica en el Más Monumental, el futbolista expresó sus sensaciones.

"La verdad que desde que me fui tenía ganas de volver. Yo me fui por una cuestión económica, si no nunca me hubiese ido del club. Estuve dos años, me quedaba un año muy bueno de contrato, pero las ganas que tenía de estar acá, de que mi hija naciera acá, podían más, y por suerte se dio todo, pude volver, y hoy conseguimos un campeonato. Hay que seguir, como recién charlábamos: hoy festejamos un poco y el jueves tenemos un partido decisivo también, pero hay que disfrutar estos momentos", soltó Nacho Fernández.

Además, quien lleva la número 10 de River en su espalda, reveló el episodio que le tocó vivir con su esposa tras el triunfo ante Boca: "Nació el día después del Superclásico. Siempre hablábamos con mi señora, que ojalá me dejara jugar el clásico, porque era parto natural y nunca sabés. Bueno, de acá, cuando estábamos llegando a mi casa, rompió bolsa, nos fuimos derecho a la clínica, toda la noche despiertos y nació al otro día. Y hoy, con un título con ella, es muy especial, y también es mi primer título de campeonato local, así que también tenía muchas ganas de conseguirlo"

Para finalizar, Fernández sentenció: "Creo que arrancamos el torneo con algunas, no sé si dudas, pero pór ahí ganábamos, perdimos en Córdoba, y después nos fuimos acomodando. Con Boca obviamente es un partido muy importante, porque es un clásico y nos dio confianza, pero después el equipo se adaptó muy bien en el campeonato: creo que jugamos muy bien, fuimos muy superiores, así que somos justos campeones".