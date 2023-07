El desahogo de Brito en medio de los festejos del River campeón: “El año pasado no fue fácil, intentamos…”

Jorge Brito hizo una apuesta fuerte tras la salida de Marcelo Gallardo. El presidente de River tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de la historia al reemplazar al Muñeco y eligió a Martín Demichelis, un DT sin experiencia con equipos de Primera División. Siete meses después, el Millonario conquistó la Liga Profesional de forma clara y contundente y el dirigente expresó su emoción en la vuelta olímpica.

"ESTO ES APENAS UN PRINCIPIO DE UN LARGO CICLO QUE SEGURAMENTE NOS VA A DAR MUCHÍSIMAS MÁS ALEGRÍAS A TODO RIVER." El presidente, Jorge Brito, analizó el TÍTULO del Millonario y lo logrado por Demichelis.



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tK6Bm9wdPP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2023

En diálogo con ESPN, el mandamás riverplatense sacó pecho y felicitó a la gente por el logro: "Una emoción inmensa, la gente se lo merecía... Martín Demichelis, Poroto Lux, Javier Pinola, todo el equipo de trabajo... la gente sabe que el año pasado no fue fácil. Intentamos pelear en lo más alto de todo como River debe hacer, no pudimos darle una alegría. Fue un año con muchas cosas lindas, con las obras del estadio y el año pasado no se pudo dar", reconoció.

Luego, Brito agregó: "Este año era muy importante para nosotros por la llegada de Martín, sabíamos que era muy importante para su confianza. Por eso tenemos una alegría inmensa, para disfrutar con todos los seres queridos".

Consultado por la sucesión de Gallardo a Demichelis, el presidente soltó: "Son esas cosas raras que tiene el fútbol. Yo a Martín no lo conocía, más allá de lo que es como DT, me encontré con una persona excepcional. Nunca faltan los momentos difíciles y él mostró su templanza y calidad humana. Soy un convencido de que este es solo el principio de un ciclo que dará muchas alegrías al mundo River".