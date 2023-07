Di Zeo reveló la primera tremenda medida que tomaría si es presidente de Boca: “Cambiaría…”

Rafael Di Zeo volvió a la popular media de la Bombonera en abril de este año. Apenas tres meses después, el líder de la barrabrava de Boca sorprendió a todos y se lanzó a la candidatura a presidente del Xeneize en las elecciones que se celebrarán en 2023. Ya metido en su campaña, el jefe de La 12 reveló cuál sería su primera medida en caso de ganar los comicios.

Desde hace varios partidos, las inmediaciones del barrio de La Boca están repletos de pasacalles, pintadas y gente que reparte folletos bajo el lema "Rafa 2023". Sin embargo, Di Zeo no había aparecido ante los micrófonos hasta este sábado, cuando habló para el medio partidario Pintado de Azul y Oro.

Además de apuntar contra la gestión actual por el manejo del caso Sebastián Villa, el candidato a presidente de Boca dio un golpe sobre la mesa y aclaró que su primera medida sería drástica: "No sé cuáles serían las primeras medidas que tomaría como presidente, primero están las Fiestas. Cambiar el equipo, ¿cuántos jugadores se pueden comprar? Cambiaría todo, como hizo Bilardo", expresó.

El folleto que inició la candidatura presidencial de Di Zeo en Boca

Luego, Di Zeo ahondó en detalles y explicó la comparación con lo que realizó Carlos Salvador Bilardo apenas llegó a Boca en el 1997: "Fuimos con Fer (su hermano) a Setia, nos mandó a llamar Bilardo. Dijo que si Boca no sacaba a todos los jugadores, estaba atrasado cinco años con respecto a River. 'Tengo una decisión tomada, si ustedes me dan el okay voy a echar a todos los jugadores'", recordó.

Por último, el líder de la barrabrava soltó una durísima frase sin tapujos: "Hay que echarlos, están aburguesados, hay que echar a todos, traer jugadores nuevos, empezar de cero. Es la única manera", sentenció.