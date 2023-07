Di Zeo liquidó a la dirigencia de Boca por separar a Villa: “El que tomó la decisión…”

El mundo Boca está pendiente del mercado de pases y los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, a lo lejos comienzan a asomar las elecciones presidenciales, que tienen como grandes nombres a Andrés Ibarra, el "caballo" de Mauricio Macri, y Juan Román Riquelme, que todavía no definió su candidatura. No obstante, en las últimas semanas apareció Rafael Di Zeo, el líder de la barrabrava, como otro nombre que se presentará en diciembre.

Pintadas, pasacalles y folletos de Di Zeo comenzaron a florecer en las adyacencias de la Bombonera. Lanzado al sillón de Brandsen 805, el jefe de la hinchada xeneize habló en un medio partidario. Entre otros temas, criticó a la dirigencia actual por apartar a Sebastián Villa a raíz del fallo por violencia de género: "Villa tendría que jugar porque no está condenado. Hasta que no quede firme por casación, no está condenado y todo juicio que le hace a Boca se lo va a ganar. El que tomó la decisión no sabe nada, tira el patrimonio a la basura", disparó.

Sin pelos en la lengua, Di Zeo destacó las cualidades futbolísticas del colombiano que regresó al país para entrenar en el club, pero no será tenido en cuenta por Jorge Almirón: "Hasta que no quede firme la sentencia, Villa tiene que jugar, le estás cortando la libertad de trabajo. Aparte de todo es el mejor jugador. No entiendo la decisión", agregó en Pintado de Azul y Oro.

El último 2 de junio, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés. Desde entonces, el delantero volvió a su país, donde estuvo hasta la última semana.

Por ley, Boca no puede prohibirle a Villa su derecho a trabajar. Por esta razón, el ex Deportes Tolima se presentó a entrenar en el predio de Ezeiza. Así permanecerá hasta que su entorno acerque un ofrecimiento para ser vendido al exterior.