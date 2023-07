Las tremendas palabras de Djokovic sobre Alcaraz antes de la final de Wimbledon: "Es increíble la..."

Siempre Novak Djokovic, ¿hasta cuándo Novak Djokovic? Visto lo visto en esta edición de Wimbledon, el serbio sigue imbatible sobre césped. Este viernes, el número 2 del mundo estiró su histórico récord en la cancha central y venció a Jannik Sinner (8°) para avanzar a su octava final en la Catedral. Allí lo espera Carlos Alcaraz, su máximo rival en la actualidad, en la final más esperada del año.

Desde el último US Open, el balcánico y el español pelearon mano a mano por el número uno del mundo. Ambos cruzaron sus caminos en las semifinales de Roland Garros, pero el físico no le aguantó al murciano cuando el partido pintaba para histórico. Este domingo, Carlitos tendrá su revancha, mientras que Nole trae entre manos un fuerte golpe sobre la mesa para dejar en claro que la nueva generación deberá seguir esperando.

No obstante, Djokovic remarcó la importancia del rival que tendrá enfrente en la definición de Wimbledon y las ansias del público y suyas por el partido: "Esta es la final más esperada por todo el mundo desde antes del torneo, incluso por mí. Es muy joven, pero increíblemente consistente, también hierba, algo que no creo que mucha gente esperara porque da la sensación de que su estilo se amolda mejor a la tierra batida y a canchas más lentas, pero ha sabido responder a cada desafío que se ha encontrado", destacó.

Pese a ser las grandes estrellas del momento, Alcaraz y Djokovic solo se vieron las caras dos veces. Ambos encuentros fueron en polvo de ladrillo y hubo una victoria por lado. No obstante, al serbio no le cabe duda la calidad de jugador y persona que es el español: "Es un increíble jugador y un gran tipo fuera de la cancha. Tiene un comportamiento ejemplar, respeta mucho la historia de este deporte, su familia y su equipo de trabajo son muy agradables... No tengo malas palabras sobre él, en absoluto", reconoció.

El gran nivel de Alcaraz es césped es, tal como remarcó Nole, una sorpresa. El español de 20 años no había ganado más que cuatro partidos en Wimbledon en sus primeras dos participaciones y espera que la tercera sea la vencida. Sin embargo, allí estará el siete veces campeón en el All England para frenarlo: "Quiero llevarme este título y sé que va a ser un gran desafío, el mayor que puedo afrontar en estos momentos, a nivel físico, mental y emocional. Carlos es uno de los tipos más rápidos de todo el circuito y puede hacer cualquier cosa en la pista, pero yo también me considero un tenista muy completo. Sé que está muy motivado", concluyó.

Este domingo por la mañana argentina, Djokovic intentará llegar a su octavo Wimbledon y empatar a Roger Federer como máximo ganador. Además, subiría su récord de títulos de Grand Slams a 24 y quedaría encaminado hacia el "Slam calendario" (ganar todos los majors en una misma temporada). Por su parte, Alcaraz buscará su segundo torneo grande tras quedarse con el US Open 2022.