La picante frase de Djokovic tras la acusación de espionaje del papá de Alcaraz: “Me gustaría tener…”

Wimbledon tomó temperatura esta semana mientras se aguarda por la definición de las semifinales que disputarán Novak Djokovic ante Jannik Sinner y Carlos Alcaraz ante Daniil Medvédev. Este lunes, medios serbios reportaron un supuesto espionaje por parte del equipo del español al entrenamiento del serbio, con principal foco en el padre, también llamado Carlos Alcaraz, a quien se acusó de realizar filmaciones.

La novedad surgió el lunes pasado, cuando Nole se disponía a completar su partido ante Hubert Hurkacz. Sin embargo, un periodista español desmintió el episodio contando que ambos tenistas entrenaban en canchas contiguas, por lo que no era descabellado que el equipo de Alcaraz pueda ver el entrenamiento de Djokovic. De hecho, confesó que fue él mismo quien tomó las imágenes (no el padre de Alcaraz) con el propósito de enviárselas a su familia.

Djokovic acusó ser espiado.

Ninguna explicación fue suficiente para Nole, quien advertido por la situación y sin mencionar en específico al español ni su equipo, reclamó privacidad. "El hecho es que no estás completamente relajado en el entrenamiento porque sabes que tus rivales también están ahí. Todo el mundo está mirando por encima de tu hombro lo que está pasando y en lo que estás trabajando. Me gustaría tener privacidad y no la tengo”, pidió.

Luego se refirió al posible video: "Este contenido podría contribuir a ciertos análisis y preparativos, lo que afectaría el resultado de un eventual enfrentamiento con, bueno, Alcaraz, o cualquier otra persona”.

Alcaraz no negó la acusación de espionaje.

La acusación llegó a oídos de Alcaraz, quien de manera curiosa no solo no desmintió los hechos sino confesó la posibilidad de que sea su propio padre quien haya tomado las imágenes, contradiciendo al periodista. "Probablemente sea cierto. Mi padre es un gran aficionado del tenis. No mira solamente mis partidos. Creo que entra al club a las 11 y se retira a las 22, así que ve los partidos y las prácticas de todos”, confesó.

Sin embargo, al número 1 del mundo no le parece que ese episodio le permita sacar una ventaja: "No lo creo. Tengo muchos videos de Djokovic en todas las plataformas”.