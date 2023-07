La llamativa frase de Alcaraz sobre una fuerte acusación de espionaje a Djokovic: “Probablemente sea…”

Las semifinales de Wimbledon se llevan a cabo este viernes con dos atractivos partidos, que enfrentan a Novak Djokovic ante Jannik Sinner, y al español Carlos Alcaraz contra Daniil Medvédev. Sin embargo y mientras s aguarda la definición de estos partidos, el mundo del tenis espera por una final entre los dos primeros del ranking, que parece ya haber comenzado a jugar, fuera del césped inglés.

Esta semana se hizo pública la denuncia por parte del entorno de Djokovic y del propio tenista, quien acuso haber sido espiado durante los entrenamientos en el suelo británico. De hecho, se lo acusó personalmente al padre del tenista español de ser el protagonista de la maniobra.

Djokovic acusó ser espiado.

Según lo denunciado, el padre (que también se llama Carlos Alcaraz y fue tenista amateur) filmó los entrenamientos del serbio y fue descubierto. Cuando le preguntaron a Carlos Alcaraz Jr al respecto, no esbozó una escusa ni mucho menos. "Probablemente sea cierto. Mi padre es un gran aficionado del tenis. No mira solamente mis partidos. Creo que entra al club a las 11 y se retira a las 22, así que ve los partidos y las prácticas de todos”.

Lo cierto es que la justificación no le bastó a Nole, quien sin referirse a ese episodio puntual exigió privacidad: "El hecho es que no estás completamente relajado en el entrenamiento porque sabes que tus rivales también están ahí. Todo el mundo está mirando por encima de tu hombro lo que está pasando y en lo que estás trabajando. Me gustaría tener privacidad y no la tengo”.

Alcaraz no negó la acusación de espionaje.

Sin embargo, cuando a Alcaraz le preguntaron si esas imágenes le permitían sacar ventaja, respondió: “No lo creo. Tengo muchos videos de Djokovic en todas las plataformas”.

Quienes reportaron la maniobra fueron los medios serbios el lunes pasado, cuando Nole quedó advertido y reclamó privacidad. Fue antes de que completara su partido ante Hubert Hurkacz. Según explicaron, ambos tenistas entrenaban en canchas contiguas, por lo que era normal que el equipo de Alcaraz (padre incluido) pueda ver el entrenamiento de Djokovic. De hecho, un periodista español presente en el entrenamiento admitió que quien filmó no fue Carlos Alcaraz padre, sino él mismo y para enviárselo a su familia.

La realidad es que ambos deberán pasar sus respectivas semifinales, y en ese caso darle relevancia al tema, que por el momento no sirve para otra cosa que agregarle temperatura al hipotético cruce.