Godoy Cruz tiene una buena y una mala para el duelo ante Defensa y Justicia

Godoy Cruz quiere seguir soñando con la Copa Sudamericana y tiene el objetivo de aumentar la racha positiva que acarrea desde la goleada ante Boca Juniors. Pasaron los triunfos ante Defensores Unidos (por Copa Argentina) y Platense más las igualdades con Talleres de Córdoba y el reciente versus Vélez Sarsfield. Ahora, se viene Defensa y Justicia, el próximo viernes desde las 19.30 en el Malvinas Argentinas.

López Múñoz vuelve al equipo titular.

El Halcón de Varela es un rival directo pensando en las Copas Internacionales. Hoy, Defensa tiene 40 unidades, tres puntos más que el Tomba. El Expreso estaría hoy clasificando a Copa Sudamericana pero no tiene tan lejos la Libertadores (está a seis de San Lorenzo). Más aún que pensando que le quedan tres partidos de este certamen y otros catorce juegos de la Copa de la Liga Profesional que viene.

Pensando ya en el duelo del próximo viernes, Daniel Oldrá tiene una buena y dos malas: podrá contar con Hernán López Muñoz, quién cumplió con la fecha de suspensión pero no tendrá a disposición ni a Tadeo Allende, operado de in síndrome meniscal, ni a Lucas Arce, quién llegó a la quinta amarilla. Así, Tomás Conechny se mantendría dentro del once titular y el que saldría sería Cingolani, meintras que Meli se perfila para poder ingresar en la última línea.