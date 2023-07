La tremenda revelación de Bono sobre Dibu Martínez y la final del Mundial: "Un emisario de la FIFA me dijo..."

El Dibu Martínez redondeó una excelente actuación en el Mundial de Qatar en el que la Selección argentina consiguió el título, de la mano del entrenador Lionel Scaloni. Sin embargo, no fue el único. El marroquí Yassine Bounou, conocido popularmente como Bono, fue uno de los artífices del histórico desempeño de su Selección que clasificó a semifinales, por primera vez para un equipo de África.

Ambos, junto a Thibaut Courtois, conformaron la terna a mejor arquero del mundo por el prestigioso premio The Best, que entrega la FIFA. El mismo organismo también reconoce al mejor arquero del Mundial en el marco de la entrega de premios individuales que se desarrolla previo a la coronación del equipo campeón.

El Dibu Martínez se quedó con el Guante de Oro.

Este miércoles, el arquero marroquí confesó que presenció la final entre Argentina y Francia en el Lusail, al que lo habían invitado por ser uno de los principales candidatos a adjudicarse el Guante de Oro. En ese contexto, confesó cómo vivió la actuación del argentino en la final y la anécdota con el referente de la FIFA que le confesó que el premio iba a ser .

"Se lo dije al Dibu en la gala de The Best: yo iba a salir del estadio antes porque había mucha gente el día de la final y vino un emisario de la FIFA y me dijo de aguantar por el Guante de Oro", reveló Bono, dando a entender que el premio al mejor arquero del Mundial iba a ser para él. Y agregó: "Después vino la atajada esa y la actuación en la tanda de penales y fue muy merecido, se merece el Guante de Oro".

Bono jugó un gran Mundial con Marruecos.???

El arquero del Sevilla, continuó con los elogios a Martínez: "Las cosas son como son, hay que decir la realidad y es que la Argentina la diferencia que no tenía antes es que ahora tiene un arquero muy decisivo y eso el equipo lo ha notado".

Por última, se refirió a la ley "anti-Dibu": "Nosotros vimos arqueros haciendo eso antes, pasa que cuando es Argentina posiblemente cuesta más entenderlo". Además, añadió: "De todas formas con lo grande que es el Dibu, aunque se tenga que quedar en la línea llega para tapar el ángulo. Al final el que va a patear tiene muchísima ventaja para meter gol, si permiten a los arqueros que jueguen un poquito con esa presión está bien. De todas formas, los arqueros nos adaptaremos a las nuevas reglas, encontraremos nuevas formas para estar cerca de atajar un penal, hay que adaptarse".