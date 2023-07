La impactante sentencia sobre Djokovic de una leyenda del tenis: "Veo muchas señales que me dicen que..."

Novak Djokovic buscará revalidar este viernes la etiqueta de candidato a ganar en Wimbledon, cuando dispute su duelo de semifinales ante Jannik Sinner por un lugar en la gran definición del certamen. Mientras tanto, el serbio se divierte en el campo y demuestra estar en un gran momento, por lo que recoge elogios de distintas glorias del deporte.

Mats Wilander es una de ellas. El extenista sueco, quien también supo ser número 1 del ranking ATP como Nole, se deshizo en elogios para con su colega. Mostró su admiración y aseguró que es el gran candidato a quedarse con el Grand Slam.

“Para mí, Novak Djokovic no es solo el mejor de la historia en comparación con otras personas, para mí en 2023 hemos visto la mejor versión de Novak Djokovic", señaló. Luego, agregó: “Cada aspecto de su juego parece un poco mejor ahora que nunca, tal vez no el movimiento debido a la edad, pero para mí no solo es el mejor en el lado masculino, sino la mejor versión de sí mismo".

Mats Wilander ahora oficia de comentarista deportivo.

Para argumentarlo, Wilander esbozó una comparación con Roger Federer y Rafael Nadal: "Creo que tienes que compararte con Roger y Rafa. Desafortunadamente, Roger hacia el final de su carrera su último partido fue en Wimbledon y perdió el último set 6-0. Federer se vio un poco lento en ese partido. Cuando Nadal regresó y ganó el Abierto de Australia el año pasado fue un esfuerzo increíble que no estaba seguro de que íbamos a ver. Le tomó un tiempo regresar y no estaba seguro, demostró su edad a veces, pero la experiencia lo llevó al límite contra Medvedev. Luego llega y gana Roland Garros y vuelve a ser tan bueno. Ha sido una montaña rusa para él a veces, pero es natural, puedes ver que a veces se está desacelerando un poco. También ha cambiado su juego para jugar de forma más agresiva”.

Finalmente y al respecto, vaticinó un impactante futuro para el serbio, que ya lleva 23 Grand Slams en su haber, lo que ya lo convirtió en el máximo ganador de la historia de estos torneos: "Con Novak no hay diferencia, el movimiento es similar, se ve igual y en cuanto al cuerpo es más fuerte, es básicamente la mejor versión de sí mismo. No sé por qué no debería poder ganar 28, 29 o 30 Grand Slams. Es el favorito para Wimbledon, lo que lo convierte en el favorito para el US Open. Es el favorito para el Abierto de Australia porque lo ganó 10 veces y el campeón defensor de Roland Garros del próximo año. No veo una señal que me diga que está disminuyendo la velocidad, veo muchas señales que me dicen que está mejorando”.