La decisión final de Racing con Pillud tras sus faltazos a los últimos entrenamientos

Luego de varias idas y vueltas, finalmente se conoció el futuro del vínculo entre Racing Club y el futbolista con más títulos en su historia, Iván Pillud. El lateral finalmente continuará en el equipo de Fernando Gago por al menos un año más.

El contrato con el lateral finalizaba en diciembre del 2023 y los diálogos para extenderlo no habían llegado a buen puerto. En el medio de la frustrada negociación, el futbolista no se presentó a los últimos entrenamientos y decidió no rescindir en julio, apelando a una cláusula que le permite hacerlo de manera unilateral.

Iván Pillud continuará en Racing. Foto: Noticias Argentinas.

En un primer momento, los representantes de Pillud exigieron una renovación hasta diciembre del 2024, pero desde Racing se negaban a extenderse más allá de diciembre de este año. Luego llegó al posibilidad de extender, pero por un monto muy por debajo de las expectativas que tenía el futbolista, que inmediatamente decidió rescindir.

Por otro lado, la Academia había empezado a tantear la posibilidad de incorporar a otro lateral derecho tras la salida del chileno Óscar Opazo, mientras ya cuenta con Facundo Mura, relegando al ídolo de Racing al tercer lugar en el puesto, y con el riesgo de sumar pocos minutos.

Finalmente, desde lo económico hubo acuerdo y también en el plazo de la renovación, que llegó a un término medio entre lo pretendido por el club y por el futbolista. Será hasta junio del 2024.