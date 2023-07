Gambarte: por qué lo definen como un “proyecto vivo” y cuál es el estado de las obras

Las obras en el Feliciano Gambarte avanzan a paso firme y la ilusión de los hinchas de Godoy Cruz crece. El sueño de volver a su estadio está cada vez más cerca y la ansiedad de todos es la gran protagonista. Aunque se trata de un proyecto ambicioso, que lógicamente tiene un tiempo considerable de ejecución.

En ese contexto es que Fernando Da Fré, dirigente del Expreso y uno de los principales responsables de la obra, habló con Una de Más, en MDZ Radio, y contó con lujo de detalles cómo se viene desarrollando el proyecto.

- Fernando, ¿cuál es el estado actual de la obra?

- Actualmente nos encontramos terminando la Popular Este. Faltan colocar algunas escalinatas y posteriormente colocar las escaleras de acceso que van detrás. También estamos terminando con la obra fina de la parte de hormigón de la Platea Sur y está faltando la escalera principal de acceso a la Platea Sur. Es una escalera que une el entrepiso con la calle Mitre, que es por donde se va a ingresar a esa platea. Actualmente nos encontramos haciendo esos trabajos y proyectando y preparándonos para ejecutar la obra fina que son los sanitarios, los camarines y demás.

- ¿Con respecto a los tiempos, cómo vienen?

- Esto es un proyecto vivo. Significa que es un proyecto que se va haciendo sobre la marcha. Nosotros arrancamos hace exactamente un año y ya tenemos las dos tribunas levantadas. Y empezamos con un alcance más pequeño, que era básicamente cambiar las escalinatas, adaptarlas a las estructuras actuales y posteriormente decidimos demoler las tribunas completas, hacerlas de nuevo. En el medio tuvimos que hacer toda la presentación municipal, el estudio de impacto ambiental y todo lo que es el proyecto. Pero se fue ampliando el alcance lo que nos llevó a demorar los tiempos. Por otro lado, nos encontramos estudiando con la Comisión Directiva la posibilidad de encarar la Platea Norte. Es por donde está la cancha de bochas, continuarla por arriba de donde está ese lugar así ya nos queda todo el estadio completo, por lo menos esta etapa y posteriormente a futuro ver el tema de los codos. Por eso, a la pregunta de los tiempos, te respondo: “Depende. Si encaramos la Norte vamos a necesitar un tiempo más. Si no lo hacemos, probablemente esté para febrero o marzo”. Todo va a depender de esas decisiones que las vamos tomando en base al presupuesto y a la factibilidad técnica también.

- Fernando, ¿la idea en la Platea Norte es completar lo que falta y los codos o hacerla de nuevo?

- Actualmente estamos proyectándola, tirando líneas y consultando con la gente de AFA a ver hasta dónde podemos llegar en el límite de la cancha. La idea es seguir bajando la Platea Norte hasta la altura del campo de juego, para que quede igual a la Sur y a la Este. O sea, con escalones que lleguen hasta el campo de juego. Y ahí llegamos a una distancia de casi 3 metros de la línea lateral, por lo que probablemente debamos colocar unos blindex, como en la Bombonera. Entonces estamos viendo si los bancos los dejamos del lado norte y le hacemos como un calado a la tribuna, o los ponemos hundidos como el Malvinas del lado sur. Es un proyecto vivo, estamos viendo pro, contra, estamos definiendo miles de cosas, estamos trabajando mucho, muy intenso porque son muchas decisiones y no queremos parar la obra, queremos que siga y tenemos la presión de la gente, de los jugadores y de nosotros mismos que queremos volver a jugar en el Gambarte. Es un sueño que todos queremos cumplir.

- ¿Qué dificultades han encontrado para ir avanzando?

- Es una obra que es una remodelación de un estadio muy viejo entonces nos hemos ido encontrando con muchas cosas en el camino. Cuando hicimos las excavaciones, por ejemplo, tuvimos que ir más profundo por estudios de suelo, tuvimos que hacer toda la documentación municipal completa y eso lleva muchísimo tiempo. La gente me pregunta, y ayer lo hablábamos con la Comisión, y yo siempre les aclaro: “Para hacer una casa, están en etapa de proyecto un año”. Nosotros en un año hemos hecho el proyecto, lo hemos aprobado en el municipio y estamos con las dos tribunas prácticamente levantadas, realmente muy rápido. Estamos todos ansiosos pero que la ansiedad no nos haga meter la pata porque queremos tener un estadio de primer nivel. Por ahí tenemos que tomarnos el tiempo para pensar las cosas bien y tener un proyecto más acabado, mejor terminado y demás. Imaginate si nosotros nos apuramos en inaugurar el estadio y el día de mañana, cuando queramos ampliar la Norte, vamos a tener que parar la cancha, de vuelta alquilar el Malvinas u otro estadio. Es un lío. Por eso hemos decidido ahora encarar la Norte. La diferencia con los codos, por ejemplo, o el día de mañana hacer una segunda bandeja en la Oeste, eso te permite seguir jugando mientras vas haciendo la obra.

- Con estas remodelaciones, ¿finalmente de cuánto será la capacidad del estadio?

- En esta primera etapa, de 16.000 personas y si encaramos la Norte serán 2.000 más, llegaremos a 18.000. Con los codos, 2.000 más, y si hacemos la segunda bandeja podemos llegar a los 24.000. Es un poco la idea al final de todas las etapas. Pero los codos es otra etapa, y la segunda bandeja en la oeste, otra.

- En la Oeste estaba pensado hacer un restaurant con vista a la cancha, ¿eso sigue en pie?

- La verdad es que pedimos presupuesto y es un gasto oneroso porque es todo una estructura metálica y hoy están muy caros esos materiales entonces hemos decidido pausarlo y esperar un poco para ver que vamos a hacer con la Oeste. Porque técnicamente es factible hacer una segunda bandeja ahí, es lo que venimos estudiando. Entonces, si hacemos el restaurant ahora, después nos quedamos atados a eso y no vamos a poder hacer la segunda bandeja. Entonces eso a quedado en un punto intermedio, no tiene definición todavía.

- ¿Y si se hace la segunda bandeja quedaría de la altura de la Sur que se está haciendo?

- Exactamente, quedaría de la misma altura. Y se trata de una estructura independiente que no tocaría la existente. Lo hemos estado viendo con la gente que hace los premoldeados y hemos tirado algunas ideas. Pero son ideas y hemos visto que se puede hacer. Pero de ninguna manera se va a hacer ahora, es otra etapa. Lo que si estamos viendo es la Norte, porque si no lo encaramos ahora, después va a ser engorroso porque vamos a tener que volver a cerrar la cancha.

- Y en cuanto a los costos, ¿vienen dentro de lo previsto?

- Venimos dentro del presupuesto, dentro de los costos. Están los compromisos asumidos para terminar las obras. No nos preocupa eso. Gracias a Dios el club está saneado, no tiene ninguna deuda. La verdad que todos estos años el manejo de las finanzas del club ha sido impecable. Y justamente por esto una de las cosas que decidimos no encarar es lo del restaurant porque ahí si se nos van los números. Preferimos continuar la Norte, hacer los camarines debajo de la Sur, hacer la sala de antidoping, los camarines de los árbitros, esas otras obras antes que el restaurant. Las decisiones las vamos tomando en base a los costos también. No es un presupuesto ilimitado, sino que vamos destinando cierto dinero y no nos pasamos de eso.

- ¿Está confirmado que los camarines van a ir debajo de la sur?

- Sí.

- ¿Y los bancos? Sería incluso mejor que vayan de ese mismo lado...

- Sí, deberían ir hundidos para que no molesten la visual de los que están sentados en la primera fila de las tribunas. Estamos diagramando todo eso, estamos trabajando sobre eso. Esta decisión de pasarlos a la Sur incluso la hemos tomado esta semana.

- ¿Con las aulas del colegio que va a pasar?

- Hoy por hoy el colegio queda como está, pero si encaramos lo de la Norte, el colegio se va a poder ampliar debajo de la Norte. Por eso es muy bueno hacerlo ahora. Estamos teniendo en cuenta eso en esta etapa justamente.

- ¿Y se va a ser algo más en esa platea techada?

- Ahora le queremos poner unos paneles térmicos porque los que están actualmente están rotos. Yo sueño el día de mañana techarlo con algunas lonas tensadas y poder techar la mayor cantidad posible de superficie, con una especie de lonas tensadas y cables y demás, pero eso te diría más adelante.

- ¿Y el área de prensa?

- Estamos proyectando una sala de prensa debajo de la Platea Sur. Y después dentro de la Platea Norte va a haber un sector para la prensa escrita y el sector de lo que es la televisión.

¿Y el tema de los accesos y del estacionamiento?

- El acceso a la Platea Sur va a ser a través de la calle Mitre, pero desde el lado sur, donde está el parque y la estación del Metrotranvía. Ingresarán todos por esa escalera importante que pronto se va a empezar a construir. Uno ingresa por el entrepiso digamos, por las bocas centrales. Todo lo que es Popular Este se va a ingresar por calle Mitre, pero hacia el norte, por el lado del Easy. A la Platea Norte y Platea Familia, que es esa chiquita se va a entrar por el club. Eso va a ser socios, allegados, palcos. Respecto al estacionamiento, va a haber en la cercanía, para socios y abonados, dentro de las inmediaciones del club y el resto en la calle. Se ha hecho un estudio de impacto ambiental: de la cantidad de espectadores se calcula un 10% de estacionamiento. Y se verificó que para ese 10% alcanza los alrededores del club. Se hicieron encuestas para ver cuánto de los socios irían en auto, cuánto en taxi, cuántos en bici, cuántos en Metrotranvía, cuántos caminando y la verdad que esas encuestas nos daban muy bien.

- ¿En el caso de que hubiese que alojar público visitante?

- El espacio que estamos dejando para eso es el codito que está en el suroeste, que tiene una capacidad para 600 personas. Esa gente ingresaría por un pasillo que está en el sur y que hemos dejado para eso. Va a ser muy chiquito y simbólico. Igualmente si jugamos con River o Boca, por razones económicas nos va a convenir jugar en el Malvinas Argentinas. Se irá viendo.