El periodista uruguayo que asegura que Cavani jugará en Boca: “Si sos hincha te recomiendo que…”

Edinson Cavani hace rato que está en el radar del Mundo Boca. La novela sobre una posible llegada sigue sumando capítulos y un periodista uruguayo encendió una nueva ilusión pese a los dichos del padre del jugador quien había expresado que se quedaría un año más en Europa para cumplir su contrato con Valencia.

El posteo del cronista.

Sebastián Giovanelli, cronista de ESPN y Sport890, entre otros, realizó días atrás un posteo en el que expresa que el Matador está cerca de ser jugador de Boca. "Te recomiendo que si sos hincha de Boca empieces a soñar. La Bombonera está muy cerca de dejar caer una vez más el "u ru guayo". Edi Cavani a un paso de ser xeneize", escribió y generó la reacción de los fanáticos.

Pero anoche redobló la apuesta al postear: ¿Cómo cantarán los hinchas de Boca? Fav: ¡Olé, Olé, Olé, Oléeeeee, Edi, Ediiii! Like: ¡U ru guayo, u ru guayooo!". Sin embargo, y lejos de la esperada recepción del mensaje, muchos hinchas comentaron la publicación con molestia por los constantes ida y vuelta entre ambas partes.

"Gente no crean, no aprendieron todo este tiempo, y muchos le preguntan como si viniera. No va venir, se va seguir quedando en Europa por lo menos 1 años más", respondió un usuario y otro, encima, lo chicaneó: "Como voy a creerle a un tipo que piensa que Fav y like son dos cosas distintas". De igual manera, más allá de las respuestas, Giovanelli fue uno de los pocos que acertó el futuro de Cavani en los días previos a firmar con el Valencia, cuando el resto ya lo daba en Boca.

Luis Cavani, padre del jugador, había derrumbado el sueño al decir: "La idea de él es quedarse a terminar el contrato en Valencia. Me da la impresión que es el último año allí. Si tenés la posibilidad de jugar y retirarte en Europa, hay que retirarse allá y venir acá a disfrutar de lo que el fútbol te ha dado". En los próximos días sabremos quién tenía razón.