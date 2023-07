Estudiantes de La Plata mereció más, pero cayó ante Barcelona en Guayaquil

Estudiantes cayó esta noche por 2 a 1 ante Barcelona de Guayaquil en el partido de ida de los play off de los octavos de final de la Copa Sudamericana y la serie quedó abierta para definirse el próximo martes en La Plata.

Los goles de la derrota de Estudiantes en Guayaquil

CABEZAZO INATAJABLE: Corozo ganó de arriba y anotó el 2-1 de Barcelona contra Estudiantes en la CONMEBOL #Sudamericana.



LO EMPATÓ EL PINCHA SOBRE EL CIERRE DEL PT: Godoy anotó el 1-1 de Estudiantes contra Barcelona en la CONMEBOL #Sudamericana.



VOLEA DE ZURDA Y GOLAZO: Fidel Martínez estampó el 1-0 de Barcelona contra Estudiantes en la CONMEBOL #Sudamericana.



Los goles del elenco ecuatoriano los anotaron Fidel Martínez y Janner Corozo, y Leonardo Godoy marcó la igualdad parcial en el final de la primera parte.



La victoria fue demasiado premio para el conjunto ecuatoriano en un encuentro que resultó muy parejo y lo más justo hubiera sido el empate. Estudiantes sufrió la primera derrota en la Copa y deberá dar vuelta la historia en una semana en condición de local.



Barcelona y Estudiantes no se sacaron ventaja en la primera parte, en un partido plagado de imprecisiones. El equipo de Segundo Castillo buscó atacar más por la izquierda con las proyecciones de Portocarrero pero sin lograr profundidad y los de Domínguez con Rollheiser como manija pero sin claridad en el último pase.



El local tuvo una chance en el arranque con el argentino Francisco Fydriszewski que remató débil a las manos de Andújar y no pudo aprovechar un error en la salida del fondo albirrojo. Estudiantes respondió con un zurdazo de Godoy, desde buena posición que se fue alto y con un intento de Rollheiser desde lejos.



Estudiantes fue un poco más punzante y a los 25 en la salida de un córner Ascacibar mandó la pelota a la red pero gol no fue convalidado por posición adelantada de Méndez. A los 27 intentó Carrillo y la pelota no llevó riesgo para Burrai.



Respondió el local en una jugada de balón detenido. Los defensores argentinos no la pudieron sacar y Fidel Martínez con una volea de media vuelta la clavó para abrir el marcador contra el palo derecho de Andújar.



Los de Domínguez fueron en busca de la igualdad. Lo tuvo Carrillo a los 41 después de una buena triangulación en ataque el delantero remató y se fue apenas desviado. A los 45 llegó la justa igualdad. Rollheiser habilitó a Godoy que picó a espaldas de la defensa, dominó y definió de zurda ante el achique del arquero para poner el 1 a 1. La jugada fue revisada pero el gol fue válido.



En el inicio del complemento ingresó Muñoz por Núñez con una molestia. Barcelona insinuó un poco más de agresividad pero no pudo quebrar la firme defensa albirroja y solo llegó con algunos centros sin claridad.



A los 24 minutos Estudiantes tuvo la más clara en una pelota que Carrillo ganó arriba, habilitó a Rollheiser que mano a mano no definió bien y Burrai se quedó con el balón.



Barcelona encontró la ventaja a los 32 cuando Preciado hizo la pausa y mandó un centro pasado al segundo palo, Corozo le ganó en lo alto a Godoy y con un fuerte frentazo cruzado venció a Andújar para poner el 2 a 1.



Estudiantes buscó la igualdad hasta el final pero no estuvo fino en la pelota parada y en el último pase y solo inquietó con un remate de Ascacibar en la salida de un tiro de esquina que se fue por arriba del travesaño.

Fuente: Télam