Qué dijo Almirón sobre el penal no cobrado al Colo Barco: "Lo del árbitro..."

Boca logró tres puntos importantes en condición de local. El Xeneize, que venía de igualar sin goles ante Unión en Santa Fe, logró vencer por la mínima diferencia a Huracán en la Bombonera. El único gol de la jornada llegó de la mano de Luis Vázquez, quien definió luego de una magnífica asistencia de Cristian Medina.

Post partido, Jorge Almirón asistió a la sala de conferencia de prensa para analizar lo demostrado por su equipo en el tercer partido disputado en la última semana. El DT analizó la actuación de su equipo ante el Globo de Parque Patricios y se refirió a una de las polémicas de la jornada.

Para comenzar, el DT manifestó: "El nivel de juego de hoy fue muy bueno, estoy muy contento con el accionar del equipo en general. Los volantes manejaron muy bien al equipo, más allá de que a veces no salen las cosas lo siguen intentando. Estamos en ese proceso donde vamos jugando muchos partidos y hay chicos que no venían jugando seguido. Con el resultado a favor el equipo manejó bien los tiempos y los espacios. El equipo tuvo un gran rendimiento, fue superior al rival y lo ganamos bien. Hace cuatro partidos que no recibimos goles y eso es importante. Vamos creciendo".

Sobre el gran momento de los jugadores surgidos del club, Almirón expresó: "Hay muchachos que no habían jugado y ahora están repitiendo cada tres días. No es fácil jugar en este club y lo están haciendo cada vez mejor. El Colo tiene poco partidos en Primera y Medina venimos jugando hace ocho partidos seguidos. El nivel lo van manteniendo partido a partido, antes se acalambraban y hoy ya sostienen el rendimiento. Lo de Varela a mi modo de ver fue muy bueno. Lo están haciendo cada vez mejor y se están recuperando lo chicos que vienen de lesiones prolongadas".

En cuanto al penal no sancionado al Colo Barco, el DT de Boca sentenció: "Tengo que ver bien la jugada nuevamente, la del Colo que fue penal. Es una jugada dudosa. Lo importante fue que ganamos, lo del árbitro sería entrar en detalles y prefiero evaluar otras cosas del juego y resaltar lo que hicieron los jugadores. A mí me gustó el partido que hizo el equipo".