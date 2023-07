Un periodista publicó los terribles insultos que recibió de Santi Maratea por investigar el fideicomiso: “Comeme bien la p…”

Santiago Maratea vuelve a ser noticias pero, en esta oportunidad, por una serie de fuertes mensajes que cruzó con Nacho Genovart, un periodista del sitio Doble Amarilla que investigó la creación del fideicomiso que impulsó el influencer para generar la colecta en Independiente, y que fue muy cuestionado por hinchas de Independiente.

Los insultos de Maratea.

El periodista, en sus redes sociales, mostró los agravios que recibió de parte de Maratea y escribió: "Este es el verdadero Maratea. Un tipo violento, agresivo y miserable. Una lástima que Independiente esté representado por un personaje así". Su publicación generó la reacción de los fanáticos del rojo que, lejos de apoyarlo, le siguieron pegando.

Las charlas que difundió Genovart, Maratea lo insulta sin guardarse nada. "Seguis pensando de que descubriste algo. Pedazo de c... p..., Sos un mercenario y está clarísimo", le escribe el influencer y Nacho responde: "Cómo te gusta insultar. Das lástima". Sin embargo, lejos de bajar el tono del cruce, Maratea continuó: "A vos me gusta insultarte. Lo disfruto".

"Averiguá si alguien me pagó para hacerlo y publicalo, cómo lo hice yo. Espero sentado tu investigación, no vas a encontrar nada", le dice desafiante el cronista y Maratea no baja la guardia: "Yo digo que sos un cagón mercenario y pésimo periodista. De hecho así llegaste a ser tan miserable". La conversación sigue subiendo su tono y el final lo marca.

"Estás representando a Independiente. Deberías ser un poco más serio", dice Genovart, y Maratea lo termina de liquidar con una frase durísima: "Comeme bien la p... Nachito, jajajaj". Este sábado, además, Santi compartió una historia tildando de "cagones" a los periodistas que lo difamaron y está más que claro que Nacho, es uno de ellos.