Sorpresa y polémica en Boca: la impactante decisión que tomó Rafa Di Zeo, jefe de la barra brava

Si la interna por las elecciones en Boca estaban tomando temperatura, la noticia que se supo en las últimas horas tirará más leña al fuego. Es que, según contó el peluquero Fabio Cuggini en radio La Red, Rafael Di Zeo, jefe de la barra xeneize, tomó la decisión de ser candidato a presidente del club para pelear con Juan Román Riquelme, Andrés Ibarra y Jorge Reale.

"Contento porque un amigo con ganas de candidatearse, este año quise dar un paso al costado y acompañar, estoy acompañando a Andrés Ibarra, pero hoy vino mi amigo el Rafa y tuve la grata noticia de que tiene decidido presentarse. Solucionó los problemas con la Justicia y es una persona que conoce al club", confirmó el estilista.

Fabio Cuggini con Rafa Di Zeo.

Luego, en la misma línea, Cuggini agregó: "Me parece bien que cualquier hincha de Boca tenga la necesidad de serlo. Como siempre aparecen las críticas, pero hace mucho tiempo le dije que era un tipo experimentado que podía mejorar el sector al que pertenecía y tener un reconocimiento. A través de los años todos fue mejorando y todavía lo llaman barrabrava".

"Pero le dije que el camino a seguir si le gustaba la política, sería bueno que se juegue como hincha. Y hoy tomó la decisión, tomó el camino que representó Raúl Gámez en Vélez, que viene de los tablones, terminó siendo presidente y puso al club en un lugar privilegiado. ¿Por qué no? El que esté libre de pecados que tire la primera piedra", cerró.

Di Zeo, tiempo atrás, había expresado el deseo de ayudar al club desde otro lugar: Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones. Me encantaría ayudar a Boca desde otro lado, lo estoy haciendo desde hace un montón de tiempo desde la tribuna". Luego, en La Bombonera, aparecieron volantes que decían "Rafa dirigente. Por qué no". Bombazo.