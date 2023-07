Sorpresa en la Liga Profesional: como Méndez, otro DT renunció tras ganar un partido

Ser director técnico en el fútbol argentino es un trabajo de alto riesgo. Por lo general, los dirigentes aprietan el botón de emergencia cuando sus equipos no funcionan y el primer fusible a cambiar siempre son los entrenadores. Sin embargo, el caso de Sebastián Méndez y su salida de Unión a Vélez sorprendió a todos, ya que el Tatengue había ganado 3-0 ante Independiente en su último partido, y pudo haber sentado un "precedente": Lucas Pusineri pegó el portazo en Atlético Tucumán tras la victoria de este viernes.

¡NO VA MÁS PUSINERI EN EL DECANO! Así anunció su FIN DE CICLO como entrenador de Atlético Tucumán, luego de vencer a Unión en el Monumental José Fierro... ¿Cómo calificás su paso de 57 partidos por el club? pic.twitter.com/E043L7lY0Z — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2023

En conferencia de prensa, el exjugador de River e Independiente explicó su decisión: "Soy muy feliz en Tucumán. El segundo campeonato no es de la forma que esperamos. Entre el último partido y hoy había pocos días. Queríamos cambiar la imagen", aseguró.

En 2022, el Decano fue uno de los animadores de la Liga Profesional que terminó en manos de Boca. De hecho, el equipo tucumano fue puntero del campeonato por muchas fechas, pero no pudo replicar la misma campaña en este año: "Hoy se ganó, la gente se va feliz. Esto habla de un cuerpo técnico de personas de bien. Fuimos muy felices acá. Es una decisión. Seguramente lo asumiremos más adelante", expresó.

No va más: Pusineri es el 17° entrenador en dejar su club en esta Liga.

Tras 22 jornadas, Atlético Tucumán sacó 24 puntos y de no ser por la supresión de un descenso, estaría apremiado por los promedios. Otro asunto que pudo haber pesar fue la renuncia del dirigente Miguel Abbondándolo, que fue visto en la despedida de Riquelme en la Bombonera. Aunque reconoció un vínculo particular, Pusineri negó esto: "Es una decisión que veníamos meditando. Obviamente hubo algunas cosas en los últimos tiempos en la institución. Si bien Miguel era una persona que nos acercó al club y estoy agradecido, hay una decisión que es tomada, a mi entender, con tranquilidad, viendo el futuro. Es difícil cada partido poder rendir no sabiendo si nos íbamos o nos quedábamos", explicó.

"Hemos logrado estar más de un año, poder ganar mucho más de lo que perdimos. Hemos logrado muchas más victorias que derrotas. Hemos hecho ilusionar al pueblo Decano. Hemos vendido tres futbolistas a ligas competitivas también, hemos tenido respeto por parte de todos", afirmó Pusineri para cerrar.