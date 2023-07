Santiago Castro reveló por qué festejó a lo Pratto su golazo en Vélez con una picante frase: “Él no se merecía este…”

En medio de su crisis deportiva casi inédita en 70 años, Vélez ganó una final ante Arsenal en su lucha por evitar el descenso. En el debut del Gallego Méndez, el Fortín sufrió principalmente en el primer tiempo, pero rescató un triunfo de "seis puntos" con un verdadero golazo de Santiago Castro, que lo festejó a lo Lucas Pratto y dio una picante explicación al respecto.

El club de Liniers ganó un poquito de aire, pero la última semana fue una sucesión de problemas. Tras la salida de Ricardo Gareca, otro ídolo como el Oso se fue libre y por la puerta de atrás: discusiones con los hinchas, mala relación con los dirigentes y con rumores de problemas en el vestuario, especialmente con los juveniles.

Sin embargo, Castro desmintió esto. El número 9 inventó una tijereta para el 1-0 que hizo estallar al José Amalfitani y lo festejó con el famoso "Modo Oso", que empezó en Vélez allá por 2012 y quedó patentado en la historia de River. Al ser consultado por esto, el delantero de 18 años disparó: "A nosotros siempre nos brindaron lo mejor pero esta última semana dolió mucho la salida del Oso, porque no se merecía este final un gran ídolo como es él. No se merecía este final, irse como se fue. Se dijeron muchas cosas que no eran verdades y nosotros, que estamos adentro, sabemos que no eran verdades".

Luego, el oriundo de San Martín echó por tierra los rumores de mala relación entre Pratto y los pibes: "Fue en el mismo día, se despidió de nosotros y pensó que era lo mejor, pero él siempre a los más chicos y a todos nos sirvió, estuvo siempre", destacó.

Por último, Castro aseguró que todo Vélez le dedicó este triunfo a Pratto por su apoyo: "Él decidió dar un paso al costado para que los focos que estaban sobre él desaparecieran. Este triunfo es para él y para los que están siempre", expresó.

Tras la victoria ante un rival directo como Arsenal, el Fortín escapó del puesto de descenso directo y está con 21 puntos. Por ahora, el que se estaría yendo a la B por la vía de la tabla general es Banfield, que tiene 18 unidades y recibe a Argentinos Juniors. Además, Huracán (19 puntos) e Independiente (21) jugarán otro duelo picantísimo este domingo.