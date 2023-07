La tremenda revelación de Ayala sobre el penal de Montiel ante Francia: "Se me aflojaron las piernas y..."

Poco más de seis meses pasaron de aquel 18 de diciembre del 2022, cuando la Selección argentina venció a su par de Francia por penales y logró alzar la tercera Copa del Mundo de su historia. En esta ocasión, quien reveló detalles pocos conocidos de aquella jornada fue el Ratón Ayala.

El ex defensor, que es uno de los colaboradores de Lionel Scaloni, dialogó ante los micrófonos de Radio Continental y sorprendió al contar cómo vivió el penal de Gonzalo Montiel. "Yo esperaba que esto no pasara, que no saliera, qué raro que no hay fotos, hay videos y de repente estoy viendo cosas. De a poco van saliendo. Tira el penal Gonzalo, me doy vuelta, se me aflojaron las piernas y no sentí más nada", comenzó.

El Ratón es un actor fundamental en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Además, el Ayala continuó con su relato: "De la emoción. Dani Martínez, el doctor, vino enseguida. Estuvo conmigo. No salió a festejar. Entre llanto y como podía hablar le decía que no me podía parar. Me decía ‘relajá, tranquilo’. Para mí fueron muchos minutos, pero no sé. Mucho tiempo. Hasta que me pude ponerme en pie y vi lo que estaba pasando”.

Sobre cómo vivió Montiel la previa de aquella definición, recordó: “Lionel lo abraza y le dice que va a patear el penal. Le tocó hacer un penal, por una mano casual, algo que pasó. Habrá querido hacer un pozo y meterse, pero tuvo entereza para patearlo. Tremendo lo de Gonzalo. Esa es la energía que se movía. En la arenga, el Dibu dice ‘vayan tranquilos, que yo uno o dos voy a atajar’. Iban con el pecho inflado, con tranquilidad”.

Para finalizar, Ayala contó como vive los primeros meses luego de la consagración de la Selección argentina en Qatar 2022: “Se me eriza la piel enseguida. Cualquiera me empieza hablar o escuchar una canción y me remite a lo que vivimos. Cuando llegamos acá no paraba de ver videos, me emocionaba muchísimo. Ver abuelos con nietos, hijos abrazándose, mirando los penales. Tengo una réplica de la Copa, la tengo en el placard. Todos los días la veo para ver si es verdad”.