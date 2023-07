La queja de Demichelis sobre el arbitraje en la caída de River ante Barracas: "Los jugadores reclamaban el…"

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, reconoció que la rotación era "muy necesaria" tras la derrota con Barracas Central y se quejó por algunas decisiones de los árbitros quienes, a su entender, fueron muy permisivos con los futbolistas del Guapo por situaciones que se dieron durante el juego, y que lo demoraron.

De hecho, cuando terminó la primera mitad, Javier Pinola discutió acaloradamente con Pablo González, primer asistente de Rey Hilfer, a quien le reclamó que "le hable bien". El DT fue consultado al respecto y contó: "El jugador se va perdiendo los dos tiempos y seguramente reclamaban que se agilice el juego más de lo que se vio".

"En algunas jugadas, donde hubo faltas en las líneas laterales, se podía haber retirado para activar el juego más rápido. Con Javier fuimos después a sacar a los chicos. Como cuerpo técnico intentamos calmar a los chicos y no enfurecerlos, no sé qué discusión hubo ahí, la verdad que no la sé", aseguró.

River continúa cómodo en la punta, con 50 unidades y siendo por lejos el mejor equipo de la competición, con una enorme ventaja sobre sus perseguidores Talleres de Córdoba, Lanús, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata. River se enfrentará el próximo miércoles a Colón en la búsqueda de la recuperación después de perder su cuarto encuentro en el campeonato.