El sentido posteo de Messi para una figura del fútbol que anunció su retiro: “Sos un crack y vamos a…”

En horas de la tarde de este sábado, Lionel Messi dijo presente en su cuenta de Instagram. Mientras disfruta de las vacaciones junto al resto de su familia, el mejor jugador del mundo aprovechó las redes sociales para enviarle un sentido posteo a Cesc Fábregas, quien anunció su retiro de la actividad profesional.

El rosarino, que en las próximas semanas será presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Miami de la Major League Soccer de los Estados Unidos, compartió con el español en Barcelona y de ahí forjaron una amistad que se mantiene en la actualidad e incluye a la familia de ambos.

"Ya sabés todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia, Cesc Fábregas. Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos, los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa amigo. Abrazo enorme", escribió Messi junto a dos fotos.

La emotiva publicación de Fábregas

"Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...

No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas, ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje imposible de olvidar.

Todos los que me habéis ayudado, mis compañeros, entrenadores, directores, presidentes, dueños, fans y mi agente, un gracias de corazón. A los oponentes, gracias por hacerme más fuerte. Y a toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi mujer y mis hijos, gracias por vuestros consejos, ayuda y guía en este largo e increíble camino.

He vivido experiencias a las que nunca pensé, ni en un millón de años, que me acercaría. He aprendido 3 idiomas y puedo decir que eso me ha hecho más compasivo y sabio. Ha valido muchísimo la pena por todos los grandes recuerdos y amigos que he hecho en el camino.

Pero no todo es tristeza, ahora también empieza un nuevo reto, me siento feliz de anunciar que voy a cruzar la línea blanca y empezaré a entrenar al equipo B y al Primavera del Como 1907, un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo. Este maravilloso club se ha ganado mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera, daré todo lo que esté en mis manos.

Así que, después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, solo me queda dar las gracias y un adiós a este maravilloso deporte como jugador.

He disfrutado cada minuto en el campo

Cesc".