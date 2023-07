Con Martino observando desde la tribuna: cómo le fue al Inter Miami

El Inter Miami, a la espera de las llegadas de Lionel Messi y Sergio Busquets, igualó 1-1 ante Austin en condición de local y cortó así una racha de siete derrotas en forma consecutiva. Ahora el equipo de Gerardo Martino lleva ocho encuentros al hilo sin conocer la victoria.

El Tata, que fue anunciado esta semana como flamante director técnico del equipo, presenció el encuentro desde las tribunas del DRV PNK Stadium. Hasta que la institución termine de presentar los papeles para concluir con el trámite, el DT interino seguirá siendo Javier Morales.

Inter no logró revertir su imagen pese a que se adelantó en el minuto 47 con un tanto del venezolano Josef Martínez, que aprovechó un grave despiste defensivo dentro del área del conjunto visitante. Sin embargo, el Austin no acusó el golpe y empató solo cuatro minutos después gracias a un gol de Nick Lima con un ajustado remate desde la frontal del área.

Para revivir la última victoria de Inter tenemos que remontarnos hasta el 13 de mayo, en el triunfo por 2-1 ante New England en condición de local. Desde entonces, todas fueron decepciones al enfrentar al Nashville (2-1), Orlando City (1-3), Montreal (1-0), New York Red Bulls (0-1), DC United (1-2), New England Revolution (3-1) y Philadelphia Union (4-1).

El Inter Miami ocupa la última posición de la Zona Este con solo 16 puntos tras 19 partidos disputados y, curiosamente, registró este sábado su primera empate esta temporada (hasta ahora llevaba cinco triunfos y 13 derrotas). El equipo de rosa volverá a la acción en el festivo 4 de julio, recibiendo a un duro rival como el Columbus Crew.