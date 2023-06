La emoción de Matías Soulé, el "europibe" que conoció el estadio del equipo del cual es hincha: "Es inimaginable..."

"Con mi padre siempre hablamos de lo bueno que sería jugar en Independiente en algún momento, y aunque recién estoy empezando en mi carrera, me encantaría que ese deseo se concretara algún día", confesó Matías Soulé, el joven talentoso que fue parte del equipo de Javier Mascherano en el último Mundial Sub 20.

El futbolista marplatense partió al Viejo Continente de muy joven y hoy forma parte del plantel profesional de la Juventus de Italia, con un gran futuro por delante. Antes de su participación en la cita mundialista, el joven confesó ser simpatizante del equipo de Avellaneda. "Es cierto que mis primeros pasos en el fútbol los di en las inferiores de Vélez Sarsfield a los nueve años, y como era muy chico no pude ir a la pensión hasta cumplir 11, pero siempre fui de Independiente", explicó en su momento.

Este viernes, en la previa del partido de Independiente ante Sarmiento en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, pudo cumplir uno de sus sueños: conocer el estadio y pisar el césped.

Consultado por las sensaciones de esta posibilidad, señaló. "Hermoso, es la primera vez que vengo. Inimaginable porque desde chiquito son hincha". Luego, sobre la posibilidad de jugar en el club en alguna oportunidad, volvió a confiar: "Ojalá que se me dé".

Soulé se encuentra de vacaciones en el país tras ser parte del plantel de la Selección argentina Sub 20 que dirigía Javier Mascherano y que disputó el mundial de la categoría en estas tierras. Comenzó siendo un titular indiscutible del equipo pero en la dolorosa derrota ante Nigeria no solo fue suplente sino que no ingresó.