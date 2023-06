Atento, Almirón: ¿una figura y ex Real Madrid puede ser ofrecido a Boca?

Mientras Boca se prepara para enfrentar mañana a Lanús, en La Bombonera, apareció un rumor bomba. Según un reconocido periodista colombiano, una figura de primer nivel internacional podría ser ofrecido al xeneize en los próximos días. Javier Hernández Bonnet, en el Blog Deportivo de Blu Radio, fue quien tiró la novedad que de a poco comienza a tener repercusión.

James podría ser ofrecido a Boca.

Según contó el cronista, "se reunieron varios empresarios y uno de ellos tiene vínculos en el fútbol europeo, con intereses en el fútbol español. Es un hombre que maneja muy buen capital y está radicado en Argentina. La propuesta era comprar los derechos de James Rodríguez (3.2 millones de dólares) y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors".

"El problema está en la comunicación con James. No se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador. Sería un contrato a tres años. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no", explica Bonnet quien fuera director de deportes del Canal Caracol de aquel país.

Mientras tanto, Jorge Almirón prepara un duelo complicado ante Lanús. Su equipo tiene 27 puntos, está a una distancia sideral del líder River (41 y un partido inconcluso ante Defensa y Justicia), y cuando había hilvanado tres victorias en fila, tropezó en Sarandí la semana pasada ante Arsenal, el último de las dos tablas, la de Liga y el descenso, que lo venció por 1-0.

Con relación al once que jugó ante Colo Colo por Copa Libertadores, el entrenador planea hacer al menos siete cambios: Javier García por Sergio "Chiquito" Romero, en este caso para cuidar al arquero titular, Facundo Roncaglia por Weigandt, suspendido, más Nicolás Valentini por Nicolás Figal, Valentín Barco por Fabra, Ezequiel "Equi" Fernández por Alan Varela, Juan Ramírez por Advíncula y Oscar Romero por Langoni. El encuentro se jugará mañana a las 20.