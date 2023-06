Qué dijo González Pirez de la mano en la que todo Fluminense pidió penal: "Se me paró el corazón, pero…"

El partido entre River y Fluminense tuvo una jugada que pudo haber cambiado el resultado. Cuando el Millonario ganaba por la mínima, Samuel Xavier desbordó y cuando envió el centro al área, la pelota dio en el brazo de Leandro González Pirez pero el árbitro del partido, Wilmar Roldán, decidió no cobrar la pena máxima ya que no consideró que la mano era de apoyo, amparándose en lo que dice el reglamento IFAB: no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción

Luego del partido, González Pirez habló al respecto y aseguró: "Estaba muy seguro de que la mano nunca la moví, es un movimiento natural. Nunca la saco del piso y va arrastrándose conmigo, es la mano, no el brazo, no estoy ocupando ningún espacio extra de lo que ocupa un movimiento natural. No hubo intención de jugarla, mi corazón un poco se frenó al principio, ja. Por ahí agredimos cuando no hacen un buen partido, el juez hoy estuvo correcto".

La regla 12.1 expresa que "se considerará que un jugador ha conseguido que su cuerpo ocupe más espacio de manera antinatural cuando la posición de su mano o brazo no sea consecuencia del movimiento de su cuerpo en esa acción concreta o no se pueda justificar por dicho movimiento", algo que en este caso, para el colombiano, no ocurrió.

¿ERA PENAL PARA FLUMINENSE? Samuel Xavier tiró un centro que dio en el brazo de González Pires. ¡Mirá la jugada!



Sobre el partido, resumió: "Sabíamos que jugaban así, que buscaban en el borde del área y sabíamos que teníamos que tomar riesgo porque el empate no alcanzaba, sabíamos nos que estábamos jugando. Por suerte salió bien, estuvimos conectados todos para el cambio de marca, las presiones. Después tenemos jugadores de jerarquía que nos ayudan a la hora de atacar".

"Hicimos un esfuerzo impresionante, lo presionamos todo el partido, incluso en el segundo tiempo que las piernas ya empezaban a pesar. Ahí nos retrasamos un poquito más, pero no sufrimos mucho. Fuimos justos ganadores, los tuvimos todo el tiempo en su área", cerró González Pirez.