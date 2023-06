La revelación de la hija del hincha de River fallecido: “Mi viejo siempre pasaba una pierna por la baranda y yo le rogaba que no lo hiciera”

River venció a Fluminense en un Monumental a reventar. Sin embargo, el fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano no deja de ser tema de conversación. Este jueves, Mía Serrano, hija del fanático que cayó desde la Sívori alta, reveló algunos detalles del suceso que esclarecen una investigación con muchas aristas sin resolver: "Ayer fue la primera vez en 16 años que fui al Monumental sin mi viejo, no me acostumbro", aseguró la chica.

En diálogo con radio La Red, la joven desestimó de entrada la hipótesis del suicidio, algo que se barajó en las primeras horas después del accidente: "Mi viejo no se suicidó. Fue un accidente, pero tuve un mal presentimiento cuando se suspendió. Pasaba el tiempo y no aparecía. Lo empecé a llamar y no me atendía. Mi vieja me llamó por lo que decían en la tele diciéndome que podía ser mi papá", explicó

"Fuimos a la Sivori, pero a distintos sectores", recordó Mia, algo que se había dicho en los diferentes medios. Luego, la chica aseguró que su padre solía sentarse en las barandas de la Sívori alta, pero ella siempre le recomendaba lo contrario: "Mi viejo siempre hacía eso de pasar una pierna por la baranda. Muchas veces le rogué que no lo haga más. Me hacía caso siempre, pero el sábado no lo tuve cerca para poder decirle que no se suba", reconoció.

Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que perdió la vida en el Monumental.

Además, la hija de Pablo Marcelo Serrano dio a conocer que desde River se comunicaron con ella y se pusieron a disposición: "Le quiero agradecer a la dirigencia de River que siempre me acompañó. Los jugadores y el cuerpo técnico estuvieron conmigo, y el hincha también me apoyó", concluyó.

