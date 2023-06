La particular confesión de Xavi sobre la decisión de Messi de ir al Inter Miami: "Hay conversaciones privadas que..."

Lionel Messi decisión seguir su carrera deportiva en el Inter Miami y Barcelona sintió el golpe. Una clara muestra de ellos es el comunicado que emitieron luego de confirmarse la noticia, donde apuntan contra el entorno del jugador y Xavi Hernández, DT del equipo culé, se mantuvo en la misma línea cuando fue consultado al respecto.

"Ser Messi no debe ser fácil. Él lo explica con naturalidad, sus dos últimos años no han sido fáciles y hay que respetar que ahora prefiera tranquilidad familiar y estar más alejado del foco". Además, Xavi admitió que era un escenario que "ilusionaba" a ambas partes -Messi y club-: "Hay conversaciones privadas con Leo que no voy a desvelar, pero a él le hacía mucha ilusión. Hemos hablado mucho, es un amigo y le deseo lo mejor, es el mejor de la historia. No ha sido una decisión fácil sin ninguna duda".

"Messi no tiene nunca tranquilidad. Tiene que ser un diez en todo, en declaraciones, en conducta. Jugando, en el campo. Tiene defender, el mejor, atacar ser el mejor. Tiene que meter la falta por la escuadra, el penal no lo puede fallar. El ha visto que no lo ha pasado bien y ya no quiere este tipo de presiones, y es normal", agregó en diálogo con Gerard Romero.

En cuanto a las posibles incorporaciones el técnico del Barça, que negó que Neymar entre en los planes del área deportiva, priorizó la posición del pivote y un jugador que sume "juego interior". Sobre las posibles ventas en el mercado, el técnico aseguró que las decisiones se tomarán en función del "escenario" y "circunstancias adversas" a las cuales se tenga que enfrentar el club.

Xavi, que reconoció que se refugia mucho en su mujer y su familia, negó que se haya arrepentido de su fichaje por el Barça. "Estoy donde quiero estar. También es verdad que miras atrás y ves que en Qatar tenía muy poco estrés, la presión era más relativa y calidad de vida insuperable", subrayó el técnico del Barça, cuyo contrato actual expira el 30 de junio de 2024