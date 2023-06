Al enterarse de que Messi irá al Inter Miami, un famoso streamer se quebró en vivo: "Es un día muy duro, fue un..."

Lionel Messi reveló que seguirá su carrera en el Inter Miami de la Major League Soccer. Muchos creían que el astro tiene mucho para dar en el fútbol europeo y, por qué no, ganar más Balones de Oro y volver a conquistar la Champions League. Por eso, muchos fanáticos y devotos al 10 tomaron esta decisión de jugar en los Estados Unidos como una señal de que esos tiempos quedaron atrás, como le sucedió a La Cobra.

Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, es uno de los streamers futboleros con más seguidores en Twitch y YouTube, donde sube recortes de sus transmisiones en vivo. Muy fana de la Pulga, el creador de contenido de 25 años se emocionó al dar su parecer sobre la llegada del campeón del mundo a la liga norteamericana: "Es un día muy duro. Confiaba que Messi iba a seguir en Europa y en el máximo nivel. Fue un mazazo que pegó por 10. Yo tenía 9 años cuando empecé a ver a Messi. Crecí con él, mi vida estuvo siempre al lado de Messi. Esto fue un golpe de realidad. Messi para mí era el superhéroe que siempre iba jugar al fútbol en el máximo nivel", comenzó en su relato.

Luego, La Cobra cedió ante las lágrimas al hablar de su ídolo: "Estoy destruido. Muchos me pueden decir que es demasiado llorar por esto, pero muchos me van a entender. Siento que es un click. El que tenga un ídolo en su vida me va a entender". Incluso llegó a apagar la cámara por unos segundos.

Tocará aprenderse los equipos de liga, buscar sus compañeros y posibles fichajes, los horarios y absolutamente todo sobre el Inter de Miami. Lo hicimos una vez, lo haríamos mil veces más. Es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento a todo lo que nos dio Lionel Messi… pic.twitter.com/P7zMfdodd1 — LACOBRAAA (@lautarodeIcampo) June 7, 2023

En un stream con más de 110 mil visualizaciones, el influencer futbolero aseguró que es entendible que gente más joven que él no comprenda lo que significa este paso de Messi al Inter Miami: "Él que lo tiene de referente como yo, me entiende, hermano. No sé cómo explicarles para que entiendan. No es el tema de cuánto ganó, es lo que genera. Obvio que no se retiró, pero no es lo mismo", respondió ante el mensaje de un espectador.

Por último, La Cobra concluyó: "Iniesta se fue a jugar a Japón, estuvo cinco años en Japón y ahora quiere seguir jugando al fútbol. Está perfecto, ojalá Messi sea eterno y juegue hasta los 50 años. Siento que esto es como un click".