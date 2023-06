La insólita excusa de Tsitsipas tras quedar eliminado de Roland Garros ante Alcaraz: “No me cayó bien”

Stéfanos Tsitsipás se despidió de Roland Garros en cuartos de final. El griego perdió ante Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking mundial de la ATP. El tenista habló luego de su decepcionante actuación y sorprendió a la hora de revelar el motivo que lo llevó a su bajo nivel.

Según expresó luego de ponerle fin a su participación en el Grand Slam francés, su performance fue producto de la melatonina que tomó para poder tener una siesta antes del duelo y adaptarse al horario de noche. "No lo volveré a hacer, no me ha sentado bien. Lo hice porque estos cambios de horas estaban afectando a la programación de mi sueño y para mi es fundamental poder descansar para recuperar".

El griego se despidió del Grand Slam francés en cuartos de final.

"Y el sueño es vital, esencial. La recuperación es lo más importante en la competición y cuando juegas Grand Slam. No quiero quitarle nada a Carlos, es un chico que juega muy bien... Pero me enfada que la melatonina haya tenido este efecto sobre mí. Seguimos hacia adelante!", añadió Tsitsipas.

Sobre los aspectos que terminaron interfiriendo en su normal funcionamiento dentro del campo de juego, soltó: "La programación ha sido un poco difícil desde hace algunos días. He tenido sesiones la noche, no muy tarde, pero sí bastante para mí, para desregular mi programación de sueño".

Para finalizar, el tenista griego halagó a Alcaraz, quien se medirá ante Djokovic en la semifinal: "El uno tiene la experiencia, el otro las piernas, se mueve como Speedy Gonzales. El uno puede conseguir golpes increíbles, el otro tiene el control y la presión que le pone al rival".