La desafiante respuesta de Almirón sobre si es riesgoso que Boca salga jugando tanto por abajo: "Cuando vuelvas a tu casa…"

Luego de la victoria de Boca Juniors ante Colo Colo, que sirvió además para conseguir el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, Jorge Almirón se sentó ante los medios para analizar lo sucedido y desafío a un periodista que le consultó sobre los riesgos de salir jugando desde abajo e hizo hincapié en el gol de la victoria.

"¿No es riesgoso salir tanto desde abajo, y tal vez pulirlo un poco más?", le preguntaron y el DT, respondió: "Seguramente cuando tenga la posibilidad de ir a su casa y ver la reiteración del gol de Chelo, participa el arquero y fue una muy buena jugada. Uno a cero ganamos, y pasamos a la siguiente ronda".

"Estamos evolucionando en eso. Es algo que lo trabajamos, pero lo que me deja tranquilo es que todos intentan jugar. Algunas jugadas corremos el riesgo. Pero es un equipo grande, y los jugadores de este equipo tienen que tomar cierto riesgo para ser protagonista", agregó Almirón en la rueda de prensa.

Donde, en la misma línea, reiteró: "El gol, hay que verlo de vuelta. Me pone contento ver que los jugadores hacen lo que se trabaja. Fue un muy buen gol. Sé que a los jugadores le genera satisfacción. No le puedo pedir otra cosa a los jugadores que lo que saben hacer. Pedirle que no jueguen es contra su naturaleza, así que lo intentemos y vamos a ir mejorando cada vez más".

"Por suerte ya nos clasificamos a la siguiente fase de la Copa. En general el equipo está en alza. En el mejor momento sufrimos las bajas esas por lesiones. Pero voy conforme con lo que hicimos", concluyó Almirón.