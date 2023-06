El crudo balance de Messi sobre sus dos años en el PSG: "No era feliz porque..."

Lionel Messi, hasta ahora futbolista del París Saint Germain, confirmó que la próxima estación en su carrera será Miami, donde jugará para el Inter, el equipo que preside David Beckham. El anuncio, como era de esperar, retumbó en todo el planeta fútbol y los ecos siguen reproduciéndose.

El argentino decidió utilizar el medio español Mundo Deportivo para dar el anuncio oficial. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", confirmó a ese medio.

El argentino no solo dio a conocer el próximo paso en su carrera, sino también explicó los motivos de la decisión de no esperar una propuesta del Barcelona para que se concrete su regreso, y dio el balance de lo que fueron los últimos dos años en el París Saint Germain.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos", comenzó sobre su vida en la capital francesa.

"La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar", finalizó en una especie de comparación entre su estadía en el PSG y lo que espera de su paso por el Inter Miami.