La honestidad brutal de Insúa sobre el penal no cobrado que pidió todo San Lorenzo: "Sería…"

Rubén Darío Insúa, entrenador de San Lorenzo, se mostró conforme con la actuación de su equipo en el empate sin tantos con Colón en el Nuevo Gasómetro, reconoció que que "nos faltó decidir mejor de mitad de cancha para adelante", situación que los privó de ganar el partido y habló del polémico penal que no le dieron a su equipo.

"Fue un partido muy duro como preveíamos. En el primer tiempo fue muy trabado con pocas llegadas, al segundo lo dominamos ampliamente pero nos faltó claridad para definir. Consultamos en el momento por la mano del penal, pero lo revisaron en el VAR y aparentemente no sucedió nada. Sería imprudente opinar de esa jugada porque no la volví a ver, estoy a 50 metros del lugar", dijo.

Rafa Delgado quiso cubrir la posición y al caerse tocó la pelota con la mano, pero para Darío Herrera fue sin intención.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/a7TgcrWNv8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 4, 2023

Luego, agregó: "No tuvimos partido entre semana, así que no hubo problemas por cansancio. Hicimos todos los cambios para intentar ganar pero no se pudo, ahora tenemos que trabajar desde mañana en el partido importante que tenemos en la semana. Atacamos por todos lados pero no tuvimos claridad en el área rival, que es donde se ganan los partidos".

"Jugamos como un equipo de fútbol. Fue un partido parejo, nosotros jugamos un poco mejor. Al inicio del segundo tiempo Colón nos empujó. Este fue uno de los mejorcitos partidos desde que estamos (dirigiendo) nosotros. Quedan 24 partidos, hay que estar tranquilos. Nos cuesta ganar los partidos que entre 'comillas' debemos ganar", agregó el Gallego.

Con este resultado, el "Ciclón" se ubica tercero con 36 puntos, detrás de Talleres de Córdoba, que suma 37, y del líder River, que tiene 41 y un encuentro menos por la suspensión del duelo con Defensa y Justicia de este sábado por el fallecimiento de un hincha en el Monumental.