La fuerte decisión 2.0 de la mujer del Papu Gómez en medio del rumor de relación rota con los jugadores de la Scaloneta

Luego de consagrarse campeón del Mundo con la Selección argentina en Qatar, Alejandro "Papu" Gómez no volvió a vestir la camiseta albiceleste. En los amistosos que disputó el equipo de Lionel Scaloni para celebrar la conquista, el volante del Sevilla no recibió permiso de su club para estar presente, aunque otras versiones marcaron que la relación con "la mesa chica" del combinado estaba rota por algunas acciones que habría hecho el ex Arsenal que no cayeron del todo bien en el grupo.

El periodista Gonzalo Cardozo, ex integrante de ESPN, contó que los integrantes del plantel se enteraron que Papu había hecho algo relacionado con las "energías no positivas" en la previa del a Copa del Mundo y eso generó el enojo de sus compañeros quienes, desde ese momento, se alejaron del jugador y hasta dejaron de comentar posteos o publicaciones que Gómez realizó post Mundial en las redes sociales. Encima, en las últimas horas, su esposa tomó una decisión que confirma los rumores.

¿Qué hizo? Dejó de seguir en Instagram a Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, y a Camila Galante, mujer de Paredes, con quienes compartió viajes, pero también le dio unfollow a Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, quien en los partidos con Panamá y Curazao utilizó la camiseta número 17, la que portó el Papu en Qatar.

Luego de salir campeón de la Europa League, Papu escribió "mis cicatrices cuentan una historia, ¡son recordatorios de cuando la vida trato de romperme, pero fracasó! ¡Somos Campeones! Gracias @sevillafc", junto a una imagen levantando el trofeo, posteo que no tuvo comentarios, como tampoco "me gusta" de los integrantes de la Selección argentina.