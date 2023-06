La "advertencia" del Colo Gil a Boca a horas de ir con Colo Colo a la Bombonera: "Es un momento para..."

Este martes, en la Bombonera, Boca Juniors buscará asegurar su pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. En el marco de la quinta fecha del Grupo F, a partir de las 21, el Xeneize recibirá a Colo Colo con el claro objetivo de bajarle la persiana a la fase de grupos, una fecha antes de su final.

En la previa de un encuentro que promete ser atractivo, fue el Colo Gil quien alzó la voz y le envió una "advertencia" al dueño de casa. El exjugador de Olimpo, Estudiantes, Talleres y Rosario Central sabe lo que es pisar Brandsen 805 y, a pesar de ello, no se achica.

Para comenzar, manifestó: “Me tocó jugar varias veces en la Bombonera y sé el ambiente, lo que será y se va a transmitir. Igual me tocó cuando estaba Román, que era otro Boca, no creo que el Boca de hoy sea el muchos años atrás. Viene con jugadores lesionados y en duda, es un momento para aprovecharlo, pero que respetarlo porque en su cancha es fuerte y la gente empuja, y el jugador saca siempre ese plus, lo he vivido, y sé el ambiente que se va a generar"

"Es un rival que, si estamos concentrados y corremos los 90 minutos, y finos en los últimos metros, se le puede ganar. Vamos con confianza, porque somos 11 contra 11. Pasar de fase es algo que hace tiempo no se puede conseguir y lo tenemos ahí, nada está perdido. Vamos con ilusión", añadió el Colo.

Para finalizar, Leonardo Gil sentenció: "Es un partido que se puede ganar, pero también perder, porque necesitas mucha concentración. Hay que estar atentos, es una cancha difícil, pero vamos con entusiasmo y ganas porque todavía nada está dicho. Tenemos chances y este partido es importante para lo que viene"