Uruguay hizo historia y se metió a las semifinales tras vencer a Estados Unidos

¡Uruguay, que no ni no! En Santiago del Estero, la Celeste se quedó con el pase a las semifinales tras vencer a un duro y persistente conjunto de Estados Unidos. Los norteamericanos nunca dejaron de buscar, pero los orientales fueron demasiado contundentes y enfrentarán a Israel este jueves por un lugar en la definición del Mundial Sub 20.

Los goles de Uruguay para meterse en las semis del Mundial Sub 20