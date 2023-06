Juan Martín Del Potro anunció que vuelve a las canchas para jugar un torneo en China: cuándo es

Juan Martín del Potro, quien se retiró de la actividad profesional producto de sus reiteradas lesiones en la rodilla, sorprendió en el mes de marzo al revelar la promesa que había realizado en la previa del Mundial de Qatar 2022. La Selección argentina bordó a su escudo la tercera estrella de su historia y, por consecuencia, él deberá cumplir.

“Hice una promesa: si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, expresó meses atrás uno de los mejores tenistas de la historia nacional.

Tras su retiro de las canchas en el ATP de Buenos Aires 2022, Juan Martín del Potro volverá a ver acción de manera oficial. Así lo comunicó en las últimas horas. El tandilense dirá presente en el Torneo Internacional de Maestros de Hangzhou 2023 que se disputará entre el 22 y el 25 de junio.

“Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!", soltó la Torre de Tandil en un video en el cual confirmó su presencia en el certamen donde también dirán presente figuras de la talla de Marat Safin, Carlos Moya, David Ferrer, Emma Raducanu como embajadora y tenistas chinos como Li Zhe, He Yecong, Wang Xiaofei y Wang Fa.