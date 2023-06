El llamativo motivo por el que Almirón puso a Benedetto y Merentiel juntos en la caída de Boca ante Arsenal

Prueba piloto con sabor a derrota. El entrenador de Boca, Jorge Almirón, sorprendió el pasado jueves cuando una hora antes del comienzo del partido ante Arsenal se oficializó la lista de titulares que iban a afrontar el partido en el Viaducto. En el ataque, destacaba la presencia de Miguel Merentiel junto a Darío Benedetto en un doble nueve secundado por Sebastián Villa por un lado y Luis Advíncula por el otro.

Independientemente del doble nueve en sí, el equipo no tuvo un buen partido y por ende no generó muchas situaciones de gol que le permitieran aprovechar el poderío ofensivo propuesto por el entrenador para vencer al último de la tabla. De hecho, en el minuto 24 el local se puso en ventaja y todo se tornaría cuesta arriba. Benedetto se fue reemplazado por Luca Langoni a los 65' y el planteo ofensivo de Almirón se terminó desarmando antes de lo esperado.

Merentiel acompañó en el ataque a Benedetto y contó con algunas situaciones de gol. Foto: Noticias Argentinas.

Sin embargo, parece que el DT no responsabiliza la derrota a esta estrategia y por el contrario podría repetirla ante Colo Colo en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Almirón busca aprovechar el momento del uruguayo y la jerarquía del Pipa para romper la defensa chilena que llega necesitada de que no le conviertan goles. Sin embargo, por ahora no le surtió efecto.

De hecho, según informó TyC Sports, la estrategia del DT para este partido por el certamen internacional ya estaba pensada desde comienzos de la semana, y el planteo ante Arsenal se trató de una prueba para ver cómo coexistía la dupla Benedetto-Merentiel. Queda esperar por los últimos entrenamientos para conocer si definitivamente el DT apuesta a repetir el planteo o si regresa a los extremos con un solo nueve y en ese caso por quién opta.

Se sabe que en el extremo que dejó vacante Sebastián Villa tras ser condenado en el marco de una causa por violencia de género, estará Luca Langoni, ya recuperado de su lesión en el isquiotibial derecho.