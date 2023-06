Martín Palermo estaría presente en la despedida de otro exjugador de Boca

El pasado fin de semana, en la Bombonera, Juan Román Riquelme tuvo su tan ansiado partido despedida. Los fanáticos de Boca vivieron una verdadera fiesta, donde pudieron volver a disfrutar del máximo ídolo de la institución en lo que él mismo denomina como el patio de su casa.

Lamentablemente para los hinchas, a la fiesta le faltó la frutilla del postre. Martín Palermo, actual director técnico de Platense, no pudo decir presente en el evento debido a que ese mismo día el Calamar vio acción por una nueva jornada del torneo de la Liga Profesional.

Palermo dirá presente en la despedida del Pochi.

En las últimas horas, se conoció que otro futbolista que pasó por Boca tendrá su partido despedida y, en este caso, la presencia del Titán estaría confirmada. Se trata de Cristian Chávez, quien debutó en Primera con la camiseta del Xeneize en el mes de julio del 2005.

El diario Opinión, de Bolivia, fue el encargado de dar a conocer la noticia. El mencionado medio se refirió al partido despedida que tendrá el argentino y cuya organización estará a cargo del club Jorge Wilstermann, donde el futbolista pasó los últimos seis años de su carrera como profesional.

"Tengo que preparar la despedida, recién ahora buscamos la fecha, fecha FIFA, pero antes de subirme al avión ya había hablado con Martín Palermo que es como mi papá, mi segundo papá y me dio el ok, hay que coordinarlo cuando el esté libre y seguro esta fecha FIFA no jugarán y podrá estar acá en el partido despedida conmigo. Yo jugué 9 años con el y aún así me agarra la piel de gallina", sentenció Chávez.