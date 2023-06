El picante posteo de Mac Allister contra ESPN mientras hablaban de Boca, River y Racing: “Nosotros…”

Los equipos argentinos que disputaron la fase de grupos de la Copa Libertadores no desentonaron. De los cinco que fueron parte de esta instancia, cuatro clasificaron a octavos de final y dos de ellos lo hicieron ganando en su grupo: Racing y Boca. River y Argentinos Juniors, igualmente, hicieron un buen papel en grupos no sencillos. Patronato, el único que no estará entre los mejores 16, se quedó con una histórica plaza para disputar la Sudamericana, teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol local.

A la espera del sorteo que determine los emparejamientos en octavos de final y con la posibilidad de que se enfrenten entre sí, ahora los equipos se enfocarán en el cierre de una casi definida Liga Profesional para ya pensar en el próximo semestre.

En este contexto, la señal televisiva ESPN hizo un repaso de la participación de los equipos locales en la Libertadores con especial atención en los equipos denominados grandes: Boca, River y Racing.

La historia de Kevin Mac Allister.

El menosprecio a Argentinos Juniors no pasó desapercibido para el defensor del Bicho, Kevin Mac Allister, quien utilizó las historias de Instagram para criticar al canal de manera humorística.

"Buen día. Nosotros jugamos al vóley", señaló Mac Allister junto a la foto de su televisor, que estaba encendido en el canal. Para la cobertura, ESPN dispuso de una pantalla partida con el periodista partidario de cada uno de los tres clubes, junto a un sócalo que rezaba: "Boca, River y Racing, en modo Conmebol Libertadores".

Lo cierto es que el Argentinos de Milito no solo es uno de los cuatro representantes del fútbol local en le mayor certamen continental, sino que también, por su buen rendimiento, tiene muchas chances de hacer un buen papel. Deberá enfrentarse a uno de los primeros clasificados, jugar el primer partido en el estadio Diego Armando Maradona, y salir a buscar una clasificación como visitante.