El fuerte enojo de Pillud con una crítica malintencionada en Racing: “Que traten de no hablar tanto al pedo”

Racing no logra regularidad. Mientras se encuentra en la décimo quinta ubicación en la tabla de la Liga Profesional con altibajos en el rendimiento, en Copa Libertadores se clasificó primero, una fecha antes del cierre de la fase de grupos y relegando al último campeón, Flamengo, a la segunda ubicación.

Este miércoles logró un contundente triunfo ante Ñublense por 4 a 0 en el Cilindro de Avellaneda, que le permitió para coronarse como el tercer mejor primero de la fase inicial, a la espera del sorteo para conocer el rival en octavos.

Finalizado el encuentro, el referente del equipo Iván Pillud se enfrentó ante las cámaras de la televisión, y fue consultado por esta falta de regularidad en las competencias. Sin embargo, el futbolista aprovechó la ocasión para contestar un rumor que trascendió en los últimos días en torno al rendimiento en la doble competencia.

"Me molesta porque hay mucha gente que dice jugamos mejor en la copa porque dicen que tenemos incentivo. Me molesta muchísimo porque toca a todos los jugadores y me toca a mí, que pertenezco a esta institución y trato de dejar la vida, como mis compañeros”, se quejó Pillud.

Luego agregó: “Que traten de no hablar tanto al pedo, es un mensajito que les mandamos nada más, pero con tranquilidad”. Al lateral se lo veía enojado. Cuando le consultaron para quién iba dirigido el mensaje, respondió: "Para la gente, porque nosotros los escuchamos, pero yo como referente tengo que transmitirles tranquilidad a los compañeros”.

El rumor sobre las victorias coperas surgió a partir de la novedad que introdujo la Conmebol para esta edición de los certámenes continentales. A los premios por acceder a la próxima instancia y por ser campeón y subcampeón, le agregó una prima por victoria, lo que es inédito en la competencia.