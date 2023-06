Xavi dejó una fuerte definición sobre el futuro de Lionel Messi: "Las prioridades son..."

Lionel Messi se prepara para disputar el último partido con la camiseta del París Saint Germain y a partir del 30 de junio será un jugador libre. Tiene una opción para recaer en la liga de Arabia Saudita mientras es tentado para llegar al Inter de Miami de la MLS. Sin embargo, el futbolista espera con ansias una propuesta de Barcelona, para regresar al club de casi toda su carrera.

Mientras el equipo catalán aguarda una definición de La Liga acerca del plan de viabilidad que le permitiría incorporar jugadores, el entrenador Xavi Hernández, de estrecha relación con Messi, se refirió a los próximos fichajes del equipo y no pudo evitar la referencia al regreso del argentino.

Sobre las prioridades en este mercado de pases, señalo: "Son claras. Me gustaría mucho que volviera Leo. Lo sabe, he hablado con él. Depende de él. La prioridad futbolística, además de Leo, es un pivote defensivo de buen nivel. Y hay otras prioridades, pero estas son las más importantes".

Luego se refirió concretamente a la propuesta necesaria para que Messi regrese. "Es un tema de club, presidente y Mateu. A nivel de equipo, sería espectacular. No estoy nervioso, estoy expectante. Me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé. Es un jugador espectacular y nos puede ayudar en muchas facetas. Pero es su decisión, entendería cualquier escenario".

Finalmente, se refirió al plan de viabilidad que debe aprobar la liga española para que se concrete su retorno. "El club es optimista, pero no es definitivo. El presidente es muy optimista. Me transmite seguridad, confianza. No estoy intranquilo. Estoy a la expectativa", cerró..