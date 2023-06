Rafael Nadal fue operado con éxito: cuándo podría volver a las canchas

Rafael Nadal, quien este sábado pasó por el quirófano, utilizó las redes sociales para agradecerle a sus seguidores por el apoyo recibido en las últimas semanas. Desde el hospital en el que fue intervenido, el español dijo presente en las redes sociales y se refirió a su situación.

"Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una intervención quirúrgica. Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero", comenzó el tenista más ganador de torneos de Grand Slam de la historia.

Más adelante, en un hilo publicado en su cuenta de Twitter, Nadal soltó: "También se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón. Quiero agradecer a los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro por su trabajo".

Además, el español que supo estar en lo más alto del ranking mundial de la ATP durante mucho tiempo, habló sobre el tiempo que estará alejado de las canchas: "Iniciaré la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien".

Para finalizar, Rafael Nadal le dedicó unas palabras a sus seguidores: "Una vez más agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día. Hoy además en el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente GRACIAS".