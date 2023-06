Garnacho lloró desconsolado al perder la FA Cup: la tremenda foto que tenía de fondo de pantalla

Este sábado, el Manchester United tenía la oportunidad de cerrar la temporada por todo lo alto. Con la FA Cup en juego y en Wembley, los Diablos Rojos se enfrentaron al Manchester City. Los Ciudadanos, en su camino al triplete histórico que solo consiguieron sus vecinos en Inglaterra, se quedaron con el título y Julián Álvarez se llevó su segunda estrella. En la otra cara de la moneda quedó Lisandro Martínez, afuera por lesión, y Alejandro Garnacho, que entró desde el banco.

Al terminar el encuentro y desatarse el festejo celeste, varios jugadores del United cayeron al césped de la tristeza. Ninguno se vio tan afectado por la derrota como el argentino, que lloró desconsoladamente durante varios minutos.

De hecho, sólo frenó cuando Marcus Rashford, figura y referente pese a su juventud, lo levantó del suelo y lo consoló con un abrazo. Garnacho, el pibe que más minutos ve en el Manchester United, respondió secándose algunas lágrimas con el brazo, pero se quedó con las manos sobre las rodillas.

El fondo de pantalla de Garnacho en su llegada a la final ante el City.

Con el correr de las horas, en Twitter se viralizó una imagen de la llegada del juvenil a Wembley. En ella, se puede ver que Garnacho tenía al trofeo de la FA Cup de fondo de pantalla.

Sin embargo, no fue suficiente para llevarse la segunda copa nacional de la temporada para Old Trafford. El Manchester City ganó 2-1 con un doblete de Ilkay Gundogan y dar otra vuelta olímpica, a 14 días de la consagración por Premier League. El próximo sábado, los de Pep Guardiola tienen la posibilidad de hacer historia: levantar la primera Champions League de la historia del club y ser el segundo club inglés en sellar el triplete de liga, FA Cup y la Orejona en una misma temporada.

El sentido posteo de Garnacho tras la derrota ante el City

"Estoy roto, La gente que me conoce sabe cuán obsesionado estoy con ganar, y hoy no pudo ser. Probablemente uno de los días más difíciles de mi vida. Nos levantaremos porque somos Manchester United. Como dijo muchas veces, Dios me enseñó a nunca rendirme y le prometo a los fans que vamos a traerles alegría muy pronto", escribió Garnacho en Instagram.